Az ukrán vezető a konfliktus kezdete óta a legsúlyosabb belpolitikai helyzettel néz szembe Ukrajnában – írja a Welt című német kiadvány.

A cikk arról számol be, hogy Zelenszkijt általában garantáltan tapsvihar fogadja az európai hivatalos eseményeken, miközben Ukrajnában egyre feszültebb és nyugtalanabb a helyzet.

„Zelenszkij hatalmi rendszere kezd szétesni” – állítja a kiadvány.

A kiadvány szerint az országban a belpolitikai feszültség fő okai a személyi változások, Zelenszkij politikai ellenfeleinek növekvő befolyása és a korrupciós botrányok voltak.