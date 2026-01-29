2026. január 29., csütörtök

Előd

Külföld

Zelenszkij belpolitikai feszültségekkel néz szembe

„Hatalmi rendszere kezd szétesni”

MH
 2026. január 29. csütörtök. 13:53
Welt: Zelenszkij belpolitikai válsággal néz szembe Ukrajnában.

Zelenszkij belpolitikai feszültségekkel néz szembe
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Petras Malukas

Az ukrán vezető a konfliktus kezdete óta a legsúlyosabb belpolitikai helyzettel néz szembe Ukrajnában – írja a Welt című német kiadvány.

A cikk arról számol be, hogy Zelenszkijt általában garantáltan tapsvihar fogadja az európai hivatalos eseményeken, miközben Ukrajnában egyre feszültebb és nyugtalanabb a helyzet.

„Zelenszkij hatalmi rendszere kezd szétesni” – állítja a kiadvány.

A kiadvány szerint az országban a belpolitikai feszültség fő okai a személyi változások, Zelenszkij politikai ellenfeleinek növekvő befolyása és a korrupciós botrányok voltak.

