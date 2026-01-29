Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban?

A legvalószínűbb forgatókönyv a háború folytatása, de az idei évben növekvő feszültség gyengítheti Kijev vagy Moszkva pozícióit.

Az USA elképzelése az orosz háború ukrajnai lezárásáról azt jelenti, hogy Ukrajna feladja a Donbászt, amely több mint egy évtizede védelmi rendszerének egyik sarokköve. Cserébe Kijev nyugati biztonsági garanciákat ígér egy esetleges jövőbeli invázióval szemben. Azonban eddig egyik fél sem hajlandó gyorsan megegyezni. A Wall Street Journal három lehetséges forgatókönyvet ír le a háborúról, miközben úgy véli, hogy a 2026 végére történő befejezése rendkívül valószínűtlen.

1. forgatókönyv. A küzdelem folytatása, a tárgyalások folytatása

A legvalószínűbb forgatókönyv egy kimerítő felőrlő háború ötödik éve, miközben a tárgyalások folytatódnak.

„Az alapvető probléma az, hogy Putyin nem hajlandó semmi mást megfontolni maximalista céljain túl” – mondta Doug Lute, az Egyesült Államok korábbi NATO-nagykövete. „Nem csak területi kérdésről van szó, hanem tágabb értelemben arról, hogy uralni akarják Ukrajnát. Ukrajna pedig egyszerűen nem hajlandó alárendelt lenni.”

Ugyanakkor, bár a Kreml továbbra is bízik abban, hogy az ukrán hadsereg előbb fog összeomlani, mint az orosz gazdaság, Ukrajna még messze van az összeomlástól:

„De mindkét fél attól is tart, hogy az Egyesült Államok árthat nekik, ha Trump dühös lesz a patthelyzet miatt. Ukrajnának továbbra is szüksége van amerikai hírszerzésre és egyéb támogatásra. Oroszország ki van téve a szigorúbb szankcióknak. Így mindkét fél megpróbálja megmutatni Trumpnak, hogy konstruktívan cselekszik, és hogy az ellenség a hibás a háború folytatásáért.”

2. forgatókönyv. Ukrajna kimerül

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a reménytelen helyzet továbbra is fennáll – jegyzi meg a kiadvány.

Ukrajna számára a legnagyobb kockázat az, hogy a hadserege végül kimerül. A hadsereg a gyalogság hiányát a drónképességeinek folyamatos fejlesztésével kompenzálja. Oroszország azonban a közelmúltban utolérte őket ebben a csatában.

Ugyanakkor a katonai szakértők nem számítanak arra, hogy a felőrlő harcok jellege idén megváltozik. Oroszország 2023 vége óta szinte folyamatos offenzívája a Donbászban a hadtörténelem egyik leglassabb és legköltségesebb offenzívája volt. A levegőben lévő nagyszámú drón gyakorlatilag lehetetlenné tette a nagyszabású manővereket.

Ukrajna csapattartalékainak hiánya azonban azt jelentette, hogy keleti részének tavalyi megerősítése Oroszország fokozatos déli előrenyomulásának rovására ment végbe, beleértve a Dnyipro és Zaporizzsja területeket is, és „az ukrán hadsereg fokozatosan olyanná válik, mint egy túl rövid lepedő, amely védtelenül hagyja vagy a nyakat, vagy a lábakat” – jegyzi meg a cikk:

„Ha Ukrajna erői kimerültek, lehet, hogy el kell fogadnia egy nehezen elviselhető, de az alternatívánál jobb megállapodást. Ez magában foglalhatja Moszkva területi követeléseinek kielégítését, az ukrán fegyveres erők létszámának korlátozását és az orosz befolyás helyreállítását az ország életében, az Egyesült Államok gyenge biztonsági garanciáival.”

3. forgatókönyv. Oroszország kezd elfáradni

Az orosz gazdaság stagnál, számos nem katonai iparág zsugorodik, és a magas kamatlábak is megviselik a gazdaságot. Az alacsony olajárak, az ukrán olajfinomítók elleni nagy hatótávolságú csapások, valamint az orosz tankerflotta elleni amerikai és európai fellépések nyomást gyakorolnak az energiaszektorra, amelytől a Kreml bevételei függenek.

Egyelőre kevés jel mutat arra, hogy Putyin aggódna az elit vagy az orosz társadalom negatív reakciója miatt. Oroszország azonban nem folytathatja a háborút a végtelenségig. A szankciók és a végrehajtási intézkedések szigorítása lerövidíthetné ezt az időszakot:

„Ha Oroszország vagy mindkét fél úgy véli, hogy nem folytathatja sokáig a háborút, akkor a tárgyalások komolyabb, Ukrajna és Oroszország számára minimálisan elfogadható megállapodás keresésébe torkollhatnak.”

A legtöbb ukrán azonban nem hiszi, hogy Oroszország elérte volna ezt a szakaszt, mert Putyin a győzelmére fogad – jegyzi meg a WSJ.

Béketárgyalások

Ahogy a Politico írja, Moszkva és Kijev továbbra is patthelyzetben van a konfliktus kezdete óta meghatározó kulcsfontosságú nézetkülönbségek miatt. A fő buktatók továbbra is a területi kérdések, a biztonsági garanciák és a tűzszünet.

Ugyanakkor az Amerikai Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) jelentése szerint Oroszország és Ukrajna együttes veszteségei 2022 februárja óta megközelítik a 2 millió embert, csak a katonaságon belül.