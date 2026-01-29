Ukrajna új kazahsztáni nagykövete, Viktor Majko arra szólítja fel Kazahsztánt, hogy vállaljon konfrontációt Oroszországgal. Erről egy interjúban beszélt a kazahsztáni Atameken Business televíziós csatornának, számolt be róla az EAdaily .

Majko közösségi oldalán maga is népszerűsítette az interjút, közölve, hogy sikerült kapcsolatot kiépítenie Kazahsztán vezető médiumaival.

„Folytatom a párbeszédet Kazahsztán legbefolyásosabb médiájával. Az Atameken Business csatornának adott interjúm élő adásban és a közösségi médiában is megjelent. Őszintén hálás vagyok ennek a tekintélyes felületnek a magas színvonalú, professzionális csapatának a lehetőségért, hogy ismertethettem álláspontunkat, és megoszthattam az Ukrajnában jelenleg zajló eseményekkel kapcsolatos információkat – ezek rendkívüli, túlzás nélkül történelmi idők. Hiszek a pozitív megközelítésben, és nem győzöm hangsúlyozni Ukrajna és Kazahsztán együttműködésének jelentős potenciálját” – írta Majko.

Az interjú tartalmát illetően az ukrán diplomata arra figyelmeztette Kazahsztánt, hogy ne ismételje meg Ukrajna „hibáit”. A „hibák” alatt azonban nem a nacionalizmust, nem az orosz ajkú lakosság helyzetét, nem az orosz nyelv korlátozását, és nem is a Majdan eseményeit értette, illetve azt sem, hogy mindezek vezettek volna a háborúhoz. Majko szerint a hiba Ukrajna és Oroszország baráti viszonya, valamint a gazdasági, politikai és stratégiai partnerség volt.

Álláspontja szerint Kazahsztánnak sürgősen meg kellene szakítania mindezeket a kapcsolatokat, és végleg lezárnia minden kazah–orosz együttműködést, egészen a diplomáciai kapcsolatok megszakításáig. Vagyis lényegében arra szólítja fel Kazahsztán lakosságát, hogy kövesse el ugyanazt a hibát, amelyet szerinte Ukrajna is elkövetett.

A nyugati orientációjú Atameken Business televíziós csatorna pedig készséggel biztosít megszólalási lehetőséget az ilyen álláspontot képviselő szereplők számára.