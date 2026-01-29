Ukrajna együttműködik a SpaceX-szel

Az ukrán védelmi minisztérium együttműködik a SpaceX amerikai űripari vállalattal azon, hogy miképpen lehet használni a cég által működtetett Starlink műholdhálózatot az orosz drónok elleni védekezésben – közölte Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter csütörtökön a Telegramon.

A miniszter szerint néhány órával azután, hogy olyan orosz drónok jelentek meg ukrán városok felett, amelyek a Starlinken keresztül tartották egymás között a kapcsolatot, a minisztérium gyorsan felvette a kapcsolatot a SpaceX-szel, és javaslatot tett arra, hogy miképpen lehetne ezt megakadályozni. „Hálás vagyok a SpaceX elnökének, Gwynne Shotwellnek, és személyesen a tulajdonosnak, Elon Musknak a gyors reagálásért és a helyzet megoldásán való fáradozásukért” – hangsúlyozta a miniszter.

Fedorov hozzátette, hogy a nyugati technológiáknak a jövőben is a demokratikus világot kell segíteniük és a polgári lakosságot védeniük, és nem arra valók, hogy terrorcselekményeket kövessenek el velük és elpusztítsanak békés városokat.

Szerhij Beszkresztnov, a miniszter tanácsadója a Telegramon elmagyarázta, hogy a Starlink jeleit nem lehet elnyomni elektronikai hadviselési eszközökkel, sem pedig felderíteni repülés közben rádióelektronikai eszközökkel. „Ezért kell tárgyalni a SpaceX vezetésével és közös megoldást találni. Nagyon hálásak vagyunk személyesen Elon Musknak a segítségnyújtásra való készségéért. Megerősítetten több száz olyan eset történt, amikor orosz drónok Starlink kapcsolattal nem katonai célpontokat, hanem békés hátországi és frontvonalbeli városokat, lakóépületeket támadtak. Gyakorlatilag ez terrorizmus modern, békés kommunikációs technológiák alkalmazásával” – hangsúlyozta a tanácsadó.

Fedorov egy nappal korábban erősítette meg, hogy az orosz drónokat Starlink-vevő műholdas rendszerekkel szerelték fel – emlékeztetett az UNIAN ukrán hírügynökség.