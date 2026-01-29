2026. január 30., péntek

Előd

EUR 381.57 Ft
USD 319.15 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Új módszert találtak ki az orosz fegyveres erők

Fordulat jöhet?

MH
 2026. január 29. csütörtök. 23:26
Megosztás

Az orosz fegyveres erők drónok indításába kezdtek alacsony magasságban, hogy elkerüljék az ukrán fegyveres erők elektronikus hadviselési rendszereinek észlelését.

Új módszert találtak ki az orosz fegyveres erők
A orosz drónok alacsonyan repülnek (képünk illusztráció)
Fotó: Photo by Joy Caasi via Unsplash

Az orosz hadsereg kidolgozott egy módszert, amellyel repülő drónok segítségével kijátszhatja az ukrán fegyveres erők (ukrán fegyveres erők) elektronikus hadviselési (EW) rendszereit. Erről Szerhij Beszkresznov, más néven Flash, az ukrán védelmi miniszter védelmi technológiákért felelős tanácsadója számolt be a Telegramon.

„[Az orosz hadsereg] a legkülönfélébb taktikákat és trükköket alkalmazza katonai létesítményeink megsemmisítésére. Az egyik legújabb módszer a pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) rendkívül alacsony magasságban, kézi vezérléssel történő repülése” – mondta.

A Flash tisztázta, hogy az orosz katonai személyzet mindössze néhány tucat méteres magasságban kezdte el drónok repülését. Hasonló alacsony repüléseket figyeltek meg folyómedrek, síkságok és a terep hosszú mélyedései felett.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink