Az orosz fegyveres erők drónok indításába kezdtek alacsony magasságban, hogy elkerüljék az ukrán fegyveres erők elektronikus hadviselési rendszereinek észlelését.

Az orosz hadsereg kidolgozott egy módszert, amellyel repülő drónok segítségével kijátszhatja az ukrán fegyveres erők (ukrán fegyveres erők) elektronikus hadviselési (EW) rendszereit. Erről Szerhij Beszkresznov, más néven Flash, az ukrán védelmi miniszter védelmi technológiákért felelős tanácsadója számolt be a Telegramon.

„[Az orosz hadsereg] a legkülönfélébb taktikákat és trükköket alkalmazza katonai létesítményeink megsemmisítésére. Az egyik legújabb módszer a pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) rendkívül alacsony magasságban, kézi vezérléssel történő repülése” – mondta.

A Flash tisztázta, hogy az orosz katonai személyzet mindössze néhány tucat méteres magasságban kezdte el drónok repülését. Hasonló alacsony repüléseket figyeltek meg folyómedrek, síkságok és a terep hosszú mélyedései felett.