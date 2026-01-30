Továbbra is elhatárolódik az EU Oroszországtól

Az Európai Bizottság nyilvántartásba vett egy európai polgári kezdeményezést, amely az Európai Unió Oroszországból és Fehéroroszországból származó importjának fokozatos megszüntetését célozza – közölte csütörtökön a brüsszeli testület.

Az „Állítsuk meg Oroszország háborújának finanszírozását: a káros és szükségtelen orosz import kivezetése az EU-ból” elnevezésű kezdeményezés arra szólítja fel a bizottságot, hogy „határozott, azonnali intézkedéseket” javasoljon az EU fennmaradó importfüggőségének megszüntetésére Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben, ágazati tilalmak vagy fokozatos kivezetések alkalmazásával.

A szervezők szerint a cél az, hogy megállítsák az uniós pénzek áramlását az orosz állam felé, csökkentsék a kritikus ellátási láncok strukturális sérülékenységét, valamint megerősítsék az EU értékalapú kereskedelempolitikáját.

A bizottság közleménye szerint a kezdeményezés teljesíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott formai feltételeket, ezért jogilag elfogadhatónak minősült. A testület ugyanakkor hangsúlyozta: a regisztráció nem jelenti a javaslatok tartalmi értékelését, és nem befolyásolja a bizottság későbbi döntését sem. Az európai polgári kezdeményezés nem eshet a bizottság azon hatáskörén kívül, hogy uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, nem lehet nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű, és nem lehet ellentétes az Európai Unió értékeivel.

A csütörtöki nyilvántartásba vételtől számítva a szervezőknek hat hónap áll rendelkezésükre, hogy megkezdjék az aláírásgyűjtést. Amennyiben az európai polgári kezdeményezés egy év alatt egymillió támogató nyilatkozatot kap legalább hét különböző tagállamból, az Európai Bizottságnak reagálnia kell. A brüsszeli testület dönt arról, hogy a kezdeményezésre válaszul hoz-e intézkedéseket vagy sem, és a döntését meg kell indokolnia.