Több mint száz drónnal támadott éjjel az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 105 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen csütörtökre virradóra, a támadóeszközök több mint 80 százalékát megsemmisítette a légvédelem, azonban a becsapódások következtében több civil meghalt, illetve megsebesült, lakóházak rongálódtak meg az ország keleti és déli régióiban - közölték katonai és helyhatósági illetékesek.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 84 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített, de 7 helyszínen 18 drón célba talált - jelentette a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. Az orosz hadsereg éjjel dróncsapást mért a Zaporizzsja megyei Vilnyanszkra, a támadásnak polgári áldozatai voltak - közölte Ivan Fedorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Unian hírügynökség.

A város családi házas övezetét ért támadásban hárman veszették életüket, egy helyi lakos pedig megsebesült - fűzte hozzá a megyevezető. A katasztrófavédelem sajtószolgálatának jelentése szerint hét lakóház megrongálódott, egy pedig teljesen megsemmisült. Az orosz csapatok az éjszaka folyamán Dnyipropetrovszk megye négy járását támadták drónokkal, a csapásokban ketten megsebesültek, több helyen tűz keletkezett - jelentette az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata a Telegramon.