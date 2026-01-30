Széleskörű partnerségi megállapodás Britannia és Kína között

Széleskörű, elsősorban a brit szolgáltatási szektor kínai tevékenységét elősegítő üzleti partnerségi viszonyrendszerről és a Kínába utazó britek vízumkötelezettségének részleges feloldásáról állapodott meg csütörtökön Keir Starmer brit kormányfő Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Starmer, aki előző nap érkezett háromnapos hivatalos látogatásra Pekingbe, a londoni miniszterelnöki hivatal csütörtöki beszámolója szerint egyezményt írt alá a kínai államfővel arról, hogy a brit állampolgárok – köztük az üzleti tárgyalások céljából érkezők – 30 napot meg nem haladó időtartamra vízum nélkül utazhatnak be Kínába.

A két ország döntött egy olyan megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről is, amelynek célja annak feltárása, hogy kínálkozik-e lehetőség kétoldalú szolgáltatási megállapodás elérésére.

A Downing Street szerint ha ez a megállapodás létrejön, az egyértelmű és jogilag kötelező erejű szabályrendszert teremt a brit szolgáltatási szektor vállalatai számára a kínai szolgáltatási piacon folytatott üzleti tevékenységhez.

A londoni kormányfői hivatal kiemelte csütörtöki tájékoztatásában, hogy Nagy-Britannia a világ második legnagyobb szolgálatásexportőre, és a kínai kereslet növekszik ebben az ágazatban.

A Downing Street által idézett előrejelzések szerint az üzleti szolgáltatások kínai importjának értéke a 2035-ig tartó időszakban 121 százalékkal, ezen belül a Kína által megvásárolt pénzügyi szolgáltatások értéke 71 százalékkal, a digitális szolgáltatások kínai importjáé 78 százalékkal emelkedik.

Stramer hivatalának adatai szerint a brit szolgáltatási vállalatok jelenleg évente 13 milliárd font (5730 milliárd forint) értékben exportálnak szolgáltatásokat Kínába, és a csütörtökön kötött megállapodás célja a Downing Street szerint ennek a forgalomnak a növelése.

Peter Kyle brit üzleti és kereskedelmi miniszter – aki Starmer kísértetében szintén Pekingbe látogatott – a Downing Street csütörtöki tájékoztatásához fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a brit hazai össztermék (GDP) 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor jelenleg alulsúlyozott a Kínába irányuló brit exporton belül, így hatalmas növekedési lehetőségek kínálkoznak az ágazat számára a kínai piacon.

A londoni kormányfői hivatal beszámolója szerint Keir Starmer látogatása idején várható egy olyan megállapodás aláírása is, amelynek alapján a két ország közösen lép fel a Nagy-Britanniába irányuló szervezett embercsempészet technikai hátterének felszámolása érdekében.

Ennek a megállapodásnak az az elsődleges célja, hogy az embercsempész-szerveződések ne juthassanak kínai gyártámányú eszközökhöz, mindenekelőtt csónakmotorokhoz.

A brit belügyminisztérium adatai szerint a menedékkérőket illegálisan, tengeri úton Nagy-Britaniába szállító szervezett embercsempészbandák gumicsónakjainak 60 százaléka kínai gyártmányú motorokkal volt felszerelve tavaly, és sok esetben a csónakokat is kínai részegységekből szerelik össze.