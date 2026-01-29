Spanyolország elesett?

A spanyol kormány által kedden elfogadott döntés, amely félmillió illegálisan az országban tartózkodó bevándorló jogi helyzetének rendezését célozza, megdöbbenést és felháborodást váltott ki az illegális migráció elleni küzdelemmel foglalkozó szakértők körében.

Rendőrségi források szerint a hatás azonnali volt. A közösségi médiában már most Spanyolországba utazásra buzdító üzenetek terjednek, mivel „itt nagyon könnyű papírokat szerezni.” A szakértők szerint ez elkerülhetetlenül fellendíti az embercsempész-maffiák tevékenységét, amelynek következménye a halálesetek számának növekedése lesz a legveszélyesebb migrációs útvonalakon – különösen az atlanti útvonalon, ahol a becslések szerint az útnak indulók mintegy 30 százaléka életét veszti – közölte az ABC spanyol napilap alapján a hirado.hu.

A Caminando Fronteras nevű NGO (civil szervezet) szerint sokan soha nem jutnak el az európai partokra – ezt a hatóságok hivatalosan nem erősítik meg, de az ABC által megkérdezett, hiteles források valósnak tartják ezeket az adatokat. A szakértők szerint a mostani döntés miatt a következő hónapokban megsokszorozódik az Afrikából indulók száma, így „logikusan a halottaké is.”

A terepen dolgozó rendőrök és csendőrök számára a döntés komoly demoralizáló hatással bír, hiszen miközben ők minden erejükkel próbálják megakadályozni az illegális bejutást, a kormány jutalmazza azokat, akik törvénytelenül léptek be az országba. „Nem fogják kimondani, de a vonzóhatás elkerülhetetlen” – fogalmaznak.

A szakértők szerint a döntés az illegális bevándorlást ösztönzi, mert azt az üzenetet közvetíti: Spanyolországban nem toloncolnak ki, a menedékkérelem benyújtása szinte automatikus, és rendszeresen történnek tömeges legalizálások. Ráadásul Spanyolország az egyetlen uniós ország, amely nem szigorította bevándorlási retorikáját, amit a migránsok pontosan figyelnek.

Nemcsak a kibocsátó országokból várható erősödő nyomás: a szakértők szerint más európai országokból is Spanyolországba áramolhatnak az illegális bevándorlók, hogy kihasználják a könnyítéseket – akár hamis dokumentumokkal.

Nem félmillió, hanem akár kétmillió emberről lehet szó

A források hangsúlyozzák: nem igaz, hogy csak 500 ezer embert érint a döntés. Amint megkapják a tartózkodási engedélyt, családegyesítést kérnek: házastársakat, gyerekeket, sok esetben szülőket is.

„Négy fő egy főre vetítve még konzervatív becslés” – közölték a szakértők.

Közbiztonsági kockázatok

A regularizációt csak azoknál tagadják meg, akiknek büntetett előéletük van, ám a rendőrség szerint ez súlyos probléma: sokan ugyanis rendőrségi nyilvántartásban szerepelnek, de még nem született jogerős ítélet ellenük. Így kisebb bűncselekmények elkövetői, betörésekben, lopásokban érintettek is legálisan maradhatnak. Ez a jelenség ráadásul társadalmi feszültségeket okoz.

Marginalizáció és túlterhelt közszolgáltatások

A szakértők attól is tartanak, hogy az állam nem tud majd munkát, lakhatást, egészségügyi és oktatási ellátást biztosítani ennyi embernek.

Ez marginalizációhoz vezet, ami a bűnözés egyik fő kiváltó oka. „Így nem lehet ilyen folyamatot levezényelni, ez őrültség” – figyelmeztetnek, hozzátéve: az ilyen lépések a radikális politikai diskurzusokat erősítik.

Rendőrszakszervezetek tiltakoznak

A Rendőrségi Szakszervezet (SUP) szerint a kormány úgy jelentette be az intézkedést, hogy nem biztosított létszámnövelést vagy működési garanciákat, miközben a rendőrség már most is túlterhelt. „Nincs magyarázat arra, ki ellenőrzi az identitásokat, hogyan vizsgálják az előéleteket, és miként kezelnek akár egymillió új ügyet” – közölték.

A Jupol szakszervezet szerint a tömeges ügyintézés lassuláshoz, ellenőrzési hiányosságokhoz vezet, és gyengíti az embercsempészet, az illegális migráció és az okmányhamisítás elleni fellépést.