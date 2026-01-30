A globális problémákat nem lehet egyetlen nagyhatalom parancsolgatásával megoldani - jelentette ki csütörtökön António Guterres ENSZ-főtitkár, aki szerint sárba taposták a nemzetközi jogot, az együttműködés szétmálladt, a multilaterális intézmények támadás alatt állnak sok fronton, napjaink konfliktusait pedig a büntetlenség táplálja.

Guterres nem tett ugyan utalást egyetlen országra sem, de kijelentése egy héttel azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök elindította a Béketanácsot. A testület eredeti célja a gázai tűzszünet bebetonozása lett volna, de Trump ennél nagyobb szerepet szán a tervnek.

„A globális problémák akkor sem oldódnak meg, ha két nagyhatalom hasítja ketté a világot rivális befolyásolási övezetekre” - mondta Guterres egy sajtótájékoztatón, amelyet abból az alkalomból tartottak, hogy megkezdte tizedik és egyben utolsó évét a világszervezet élén.

Guterres második mandátuma alatt történt az Ukrajna elleni teljeskörű orosz invázió, a tálibok afganisztáni visszatérése, a szudáni konfliktus, Izrael és a Hamász iszlamista palesztin szervezet közötti háború, a szíriai polgárháború gyors lezárása és Nicolás Maduro venezuelai elnök amerikai katonák általi elfogása.

„Minden akadály ellenére az Egyesült Nemzetek azon dolgozik, hogy megvalósítsa közös értékeinket” - mondta a főtitkár. „Nem fogjuk feladni. Igazságos és fenntartható, a nemzetközi jogban gyökerező békére törekszünk. Olyan békére, amely az alapvető okokat kezeli. Olyan békére, amely a szerződés aláírása után is megmarad.”

„Talán korunk legnagyobb hatalomátadásának a tanúi vagyunk - nem a kormányoktól a népnek, hanem a kormányoktól a magán technológiai cégeknek. Amikor a viselkedést, a választásokat, a piacokat, sőt a konfliktusokat formáló technológiák ellenőrizetlenül működnek, a válasz nem az innováció, hanem az instabilitás lesz” - mondta.