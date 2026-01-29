Külföld
Putyin fogadta az Egyesült Arab Emírségek elnökét
Az orosz elnök köszönetet mondott az ukrán béketárgyalásokért
Vlagyimir Putyin (j) a Kremlben fogadta Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejket
Fotó: AFP/Pool/Maxim Shipenkov
„Különösen szeretném elismerni az emirátusi fél erőfeszítéseit az ukrajnai válság megoldása terén, hozzájárulását a fogolycsere lebonyolításához és segítségét a különböző formájú kapcsolatok emirátustokbéli megrendezéséhez” – idézte Putyint az Orosz Hírek, hangsúlyozva, hogy Oroszország ezt nagyra értékeli.
„Hálásak vagyunk Önnek személyesen az Abu-Dzabiban a múlt héten tartott biztonsági munkacsoport keretében a háromoldalú tárgyalások lebonyolítására tett erőfeszítésekért és a delegációnknak tanúsított figyelemért” – mondta az orosz elnök az Egyesült Arab Emírségek elnökének.
