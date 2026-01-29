Putyin fogadta az Egyesült Arab Emírségek elnökét

Oroszország nagyra értékeli az Egyesült Arab Emírségek hozzájárulását az Ukrajnával folytatott megbeszélésekhez és a konfliktus megoldására irányuló tárgyalások megrendezéséhez – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor a Kremlben fogadta az Egyesült Arab Emírségek elnökét, Mohammed bin Zájed Ál Nahján sejket.

„Különösen szeretném elismerni az emirátusi fél erőfeszítéseit az ukrajnai válság megoldása terén, hozzájárulását a fogolycsere lebonyolításához és segítségét a különböző formájú kapcsolatok emirátustokbéli megrendezéséhez” – idézte Putyint az Orosz Hírek, hangsúlyozva, hogy Oroszország ezt nagyra értékeli.

„Hálásak vagyunk Önnek személyesen az Abu-Dzabiban a múlt héten tartott biztonsági munkacsoport keretében a háromoldalú tárgyalások lebonyolítására tett erőfeszítésekért és a delegációnknak tanúsított figyelemért” – mondta az orosz elnök az Egyesült Arab Emírségek elnökének.