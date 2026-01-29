„Pingvin” esett áldozatául a ukrán csapásoknak +VIDEÓ

Újabb innovációt alkalmaznak a hadszíntéren; pingvineknek álcázzák magukat az orosz katonák.

Az orosz katonák az ukránok szerint pingvinnek álcázzák magukat

Az ukrán katonák újabb furcsa módszerre lettek figyelmesek, amellyel ellenfeleik próbálják magukat álcázni. Az ukrán haderő által rögzített egyik felvételen az látható, amint a havas terepen egy orosz katona pingvinre emlékeztető jelmezt viselve próbál észrevétlen maradni – számolt be róla a Mandiner.

A „pingvinről” készült videót a 120. önálló területvédelmi dandár katonái terjesztették – erről Szerhij Beszkresztnov, az elektronikus hadviselési (REB) és kommunikációs rendszerek szakértője számolt be.

A beszámolók szerint az ukránok végül likvidálták a furcsa „pingvint”, amiről videó is készült.

Miért folyamodhadtak az oroszok ehhez a megoldáshoz?

A hírportál úgy vélekedett, Moszkva nem tudja megfelelően megszervezni az egységek közötti kommunikációt, ami saját állásaik lövetéséhez vezet.

Ez káoszhoz vezet, melyben a katonák pedig gyakran egymás „baráti tüzének” esnek áldozatul.

Kiemelték, hogy a hideg tél sokat ront a helyzeten: a fagyok ugyani befolyásolják a drónok és a haditechnika működését. Az orosz katonák pedig a logisztikai és evakuációs problémák miatt nem egyszer halálra fagynak a lövészárkokban.