Külföld
„Pingvin” esett áldozatául a ukrán csapásoknak +VIDEÓ
Kreatív álca az orosz oldalról
Az ukrán katonák újabb furcsa módszerre lettek figyelmesek, amellyel ellenfeleik próbálják magukat álcázni. Az ukrán haderő által rögzített egyik felvételen az látható, amint a havas terepen egy orosz katona pingvinre emlékeztető jelmezt viselve próbál észrevétlen maradni – számolt be róla a Mandiner.
A „pingvinről” készült videót a 120. önálló területvédelmi dandár katonái terjesztették – erről Szerhij Beszkresztnov, az elektronikus hadviselési (REB) és kommunikációs rendszerek szakértője számolt be.
A beszámolók szerint az ukránok végül likvidálták a furcsa „pingvint”, amiről videó is készült.
Miért folyamodhadtak az oroszok ehhez a megoldáshoz?
A hírportál úgy vélekedett, Moszkva nem tudja megfelelően megszervezni az egységek közötti kommunikációt, ami saját állásaik lövetéséhez vezet.
Ez káoszhoz vezet, melyben a katonák pedig gyakran egymás „baráti tüzének” esnek áldozatul.
Kiemelték, hogy a hideg tél sokat ront a helyzeten: a fagyok ugyani befolyásolják a drónok és a haditechnika működését. Az orosz katonák pedig a logisztikai és evakuációs problémák miatt nem egyszer halálra fagynak a lövészárkokban.