2026. január 29., csütörtök

Előd

Külföld

„Pingvin” esett áldozatául a ukrán csapásoknak +VIDEÓ

Kreatív álca az orosz oldalról

MH
 2026. január 29. csütörtök. 18:08
Újabb innovációt alkalmaznak a hadszíntéren; pingvineknek álcázzák magukat az orosz katonák.

„Pingvin” esett áldozatául a ukrán csapásoknak +VIDEÓ
Az orosz katonák az ukránok szerint pingvinnek álcázzák magukat
Fotó: AFP/Hemis/hemis.fr/Nilles Laurent

Az ukrán katonák újabb furcsa módszerre lettek figyelmesek, amellyel ellenfeleik próbálják magukat álcázni. Az ukrán haderő által rögzített egyik felvételen az látható, amint a havas terepen egy orosz katona pingvinre emlékeztető jelmezt viselve próbál észrevétlen maradni – számolt be róla a Mandiner.

A „pingvinről” készült videót a 120. önálló területvédelmi dandár katonái terjesztették – erről Szerhij Beszkresztnov, az elektronikus hadviselési (REB) és kommunikációs rendszerek szakértője számolt be.

A beszámolók szerint az ukránok végül likvidálták a furcsa „pingvint”, amiről videó is készült.

Miért folyamodhadtak az oroszok ehhez a megoldáshoz?

A hírportál úgy vélekedett, Moszkva nem tudja megfelelően megszervezni az egységek közötti kommunikációt, ami saját állásaik lövetéséhez vezet.

Ez káoszhoz vezet, melyben a katonák pedig gyakran egymás „baráti tüzének” esnek áldozatul.

Kiemelték, hogy a hideg tél sokat ront a helyzeten: a fagyok ugyani befolyásolják a drónok és a haditechnika működését. Az orosz katonák pedig a logisztikai és evakuációs problémák miatt nem egyszer halálra fagynak a lövészárkokban.

