Orosz hajó riasztotta a briteket

Egy parti őrség repülőgépe először fél órán át körözött a hajó körül

MH
 2026. január 29. csütörtök. 22:30
A Királyi Haditengerészet fenyegetésnek tekintette a Szinegorszkot, és kiűzte a brit vizekről.

Orosz hajó riasztotta a briteket
Orosz hadihajót utasítottak ki az Egyesült Királyság felségvizeiről
Fotó: AFP/Adalberto Roque

A Brit Királyi Haditengerészet (RN) fenyegetésnek tekintette az orosz Szinegorszk hadihajót, és kiutasította az Egyesült Királyság felségvizeiről – jelentették a The Telegraph és a The Independent című brit lapokban.

A kiadványok szerint a hajó befutott a Bristoli-csatornába, és Somerset északi partján, Minehead közelében horgonyzott le, nem messze attól a helytől, ahol a királyságot az Egyesült Államokkal, Kanadával, Spanyolországgal és Portugáliával összekötő tenger alatti távközlési kábeleket fektették le.

Egy parti őrség repülőgépe először fél órán át körözött a hajó körül, majd a haditengerészet egy Wildcat helikoptert küldött a hajó vizsgálatára. A hajó dél felé mozdult, és utoljára a Scilly-szigetek partjainál látták.

A The Independent szerint a Sinegorsk utoljára három héttel ezelőtt Arhangelszkben állt kikötőben.

