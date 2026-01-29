Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban elfoglalta Bila Bereza települést a Szumi régióban – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi tárca.

A csütörtökön kiadott orosz hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében 1150 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában, illetve 111 ukrán harci drónt tudott lelőni az orosz légvédelem.

Andrej Marocsko katonai szakértő arról számolt be, hogy az orosz erők több irányból egyszerre tűzkatlanba fogták az ukrán fegyveres erők egy alakulatát a Zaporizzsja régióban található Pavlivkánál.

Az oroszországi Déli Katonai Körzet sajtószolgálata bejelentette, hogy elkezdődött az a kiképzőprogram, amelyet a pilóta nélküli rendszerekkel felszerelt csapatok számára dolgoztak ki tavaly év végén.

„A Déli Katonai Körzet oktatóközpontjában megkezdődött azoknak a katonák kiképzése, akik szerződést kötöttek az orosz védelmi minisztériummal pilóta nélküli rendszerekkel felszerelt csapatban való szolgálatra” – áll a közleményben. A kiképzési tervet a „különleges hadművelet” tapasztalatai alapján állították össze, és magában foglalja a drónirányítás mellett a felderítést, a kommunikációs eszközökkel és a rádióelektronikai hadviselési eszközökkel történő munkát, valamint a taktikai, a tűzvezetési és az egészségügyi felkészítést is. A kiképzés szakaszosan folyik: a szimulátoroktól és az elméleti képzéstől a felderítő és támadó drónokkal végzett gyakorlati repülésekig.