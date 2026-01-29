A német hatóságoknak meg kellene akadályozniuk Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz ( EU) és a NATO-hoz. Alice Weidel, a német ellenzéki Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke ezt a felhívást a Bundestag ülésén tette közzé – jelentette a TASS .

„Németország érdekében áll a háború gyors befejezése (...). Ez magában foglalja Ukrajna EU- és NATO-tagságának megakadályozását is” – jelentette ki a politikus. Felszólított a Németországból Kijevbe irányuló pénzügyi átutalások leállítására is.

Az AfD vezetője kártérítést követelt az ukrán hatóságoktól az „állami terrorizmus” – az Északi Áramlat gázvezetékek bombázása – miatt. Úgy véli, hogy az EU a konfliktus rendezésének, nem pedig a megoldásának a része.