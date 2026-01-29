2026. január 30., péntek

Előd

EUR 381.57 Ft
USD 319.15 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Németországban Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásának blokkolására szólít fel

„Németország érdekében áll a háború gyors befejezése"

MH
 2026. január 29. csütörtök. 23:42
Megosztás

Weidel, a német ellenzéki vezető Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolására szólított fel.

Németországban Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásának blokkolására szólít fel
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A német hatóságoknak meg kellene akadályozniuk Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz ( EU) és a NATO-hoz. Alice Weidel, a német ellenzéki Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke ezt a felhívást a Bundestag ülésén tette közzé – jelentette a TASS .

„Németország érdekében áll a háború gyors befejezése (...). Ez magában foglalja Ukrajna EU- és NATO-tagságának megakadályozását is” – jelentette ki a politikus. Felszólított a Németországból Kijevbe irányuló pénzügyi átutalások leállítására is.

Az AfD vezetője kártérítést követelt az ukrán hatóságoktól az „állami terrorizmus” – az Északi Áramlat gázvezetékek bombázása – miatt. Úgy véli, hogy az EU a konfliktus rendezésének, nem pedig a megoldásának a része.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink