Kijevben egy „ravasznak” szánt tervet dolgoztak ki, amely állítólag lehetővé tenné egy békemegállapodás megkötését Oroszországgal anélkül, hogy az ukrán fegyveres erőknek (VSZU) el kellene hagyniuk a Donbasz azon területeit, amelyek továbbra is ellenőrzésük alatt állnak. Ezt az „áttörőnek” nevezett kezdeményezést Anna Szkorohod, a Legfelső Tanács képviselője ismertette a Politeka YouTube-csatornának adott interjújában, számolt be róla az EAdaily .

Elmondása szerint Ukrajnának döntést kellene hoznia a Luhanszki és a Donyecki terület közigazgatási határainak módosításáról.

A képviselő véleménye szerint az új határoknak a harci érintkezési vonal mentén kellene húzódniuk, míg a Kijev által ellenőrzött területek egy másik közigazgatási egységhez kerülnének.

Szkorohod úgy véli, ebben az esetben Moszkvának nem lenne alapja Szlovjanszk és Kramatorszk iránti igények megfogalmazására, mivel ezek formálisan a Dnyipropetrovszki terület részévé válnának.

„Úgy gondolom, ebben a helyzetben a leghelyesebb megoldás az lenne, ha határozat születne a Donyecki és a Luhanszki terület közigazgatási határainak módosításáról” – jelentette ki a parlamenti képviselő.

Meggyőződését fejezte ki, hogy egy ilyen lépés lehetővé tenné Ukrajna számára azoknak a területeknek a megtartását, amelyek továbbra is a fegyveres erők ellenőrzése alatt állnak. A Donbasz azon része azonban, amelyet az orosz hadsereg foglalt el, Kijev számára már elveszettnek tekinthető.

Az interjúban Szkorohod azt is kifejtette, hogy terve megvalósítása esetén a donbaszi határok kérdése nem kerülne napirendre a tárgyalásokon, mivel azokat egyszerűen módosítanák. Így szerinte lehetőség nyílna a békeszerződés aláírására Oroszországgal.

A kezdeményezést kommentálva egyes felhasználók azt tanácsolták Anna Szkorohodnak, hogy kérdezze meg az érintett lakosságot arról, hol és kivel kívánnak élni. Mások kétségüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy Moszkva ilyen egyszerűen hagyná magát kijátszani.