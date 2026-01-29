A Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozó ötletét Moszkva már több alkalommal megvitatta, többek között Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetések során is – mondta Jurij Usakov, hozzátéve, hogy az orosz fél soha nem utasította el az ötletet.

„Elnökünk is többször elmondta újságíróknak, hogy ha Zelenszkij valóban készen áll a találkozóra, akkor örömmel meghívjuk Moszkvába. És garantáljuk a biztonságát és a szükséges munkakörülményeket” – nyilatkozta Usakov az Rosszija 1 csatornának.

Hangsúlyozta azonban, hogy ez gondos előkészületeket igényel, és kijelentette: „A legfontosabb, hogy ezek a kapcsolatok jól előkészítettek legyenek. Másodsorban pedig, hogy konkrét eredmények elérésére irányuljanak.”

Megjegyzései az orosz, amerikai és ukrán delegációk közötti első háromoldalú tárgyalásokat követik, amelyekre a múlt héten Abu-Dzabiban került sor, és amelyeket Steve Witkoff amerikai különmegbízott „nagyon konstruktívnak” nevezett. Egy névtelen amerikai tisztviselő az Axiosnak azt mondta, hogy a felek „nagyon közel állnak Putyin és Zelenszkij találkozójához”, ami arra utal, hogy először további háromoldalú tárgyalásokra van szükség, amelyek potenciálisan előkészíthetik a moszkvai vagy kijevi találkozót - írja az Orosz Hírek.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán kijelentette, hogy a következő háromoldalú találkozó valószínűleg vasárnapra kerül sor.

Az orosz tisztviselők azonban rámutattak egy 2022-ben aláírt Zelenszkij-rendeletre, amely tiltja a Putyinnal folytatott tárgyalásokat, és megjegyezték, hogy Kijev nem vonta vissza azt.Moszkva megkérdőjelezte Zelenszkij legitimitását is, hogy 2024 májusában, elnöki mandátumának lejárta után kötelező erejű megállapodásokat írjon alá. Zelenszkij elutasította az új választások kiírását, hivatkozva a többször meghosszabbított hadiállapotra.