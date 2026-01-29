Luxemburg felszólította Zelenszkijt

Luxemburg külügyminisztere Brüsszelben, az uniós tagországok külügyminisztereinek ülése előtt arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy ne adjon ultimátumokat Ukrajna európai uniós csatlakozására vonatkozóan. Xavier Bettel megjegyezte, hogy az EU-csatlakozás feltételei minden jelölt ország számára ugyanazok.

Megjegyezte, hogy „bár nem szeretné felzaklatni az ukránokat, akik szintén az európaiakért harcolnak”, de az EU-csatlakozás feltételei minden jelölt ország számára ugyanazok, vette észre a hirado.hu.

„Hallottam, hogy Zelenszkij elnök azt mondta, hogy jövőre EU-taggá kellene válniuk. Sajnálom, többször is mondtam neki: ne adj ultimátumot, ez nem a te érdeked. A tény az, hogy vannak szabályok, közös kritériumok és azokat be kell tartani. Nem mondhatjuk, hogy a kritériumok egyeseknek szólnak, de másoknak nem. Nem hunyhatunk szemet, és nem törölhetjük el a kritériumokat” – fogalmazott.

Az orosz nyelvű hírportál tudósítása szerint a luxemburgi külügyminiszter hozzátette: hisz az európai politikai közösség egy új mechanizmusában, amelyben a döntések nem függenek a 27 EU-tagállam jóváhagyásától, ugyanakkor azt vetítette előre, hogy az uniónak a jövőben akár 30–40 tagja is lehet.

Írásos garanciát követel Zelenszkij Ukrajna 2027-es uniós csatlakozására

Az ukrán elnök szerint a háborút lezáró megállapodás csak akkor valósulhat meg, ha abban konkrét határidő szerepel Ukrajna uniós csatlakozásáról, amelyet Kijev 2027-re tűzne ki.

Vilniusban, a litván és a lengyel elnökkel közös sajtótájékoztatón Volodimir Zelenszkij kijelentette: azt követeli, hogy Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának időpontja szerepeljen a háborút lezáró békemegállapodásban.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: technikailag Ukrajna 2026 első felében készen áll majd az összes tárgyalási klaszter megnyitására, 2027-re pedig teljes mértékben felkészül az uniós tagságra.