London és New York szövetkezni akar Trump ellen

London és New York polgármesterei össze akarnak fogni, hogy „megbirkózzanak” Trumppal.

A Newsweek jelentése szerint Sadiq Khan londoni és Zohran Mamdani, New York polgármestere kifejezte azon szándékát, hogy egyesítsék erőiket Donald Trump amerikai elnökkel való „megbirkózás” érdekében.

„Mindketten kihívásokkal teli feladattal nézünk szembe Trump elnökkel szemben, de várom, hogy mit tehetünk együtt” – idézte Khant a brit sajtónak adott interjúban.

A két város vezetői már üzenetet váltottak, és együttműködést kívánnak fejleszteni. Khan azonban nem erősítette meg a New York-i polgármesterrel való személyes találkozóra vonatkozó konkrét terveket, hangsúlyozva, hogy a párbeszéd már elkezdődött.

Tavaly novemberben Trump tétlenséggel vádolta meg London polgármesterét a városban elharapózó bűnözés közepette. Az amerikai vezető szerint Khan elnézi a bevándorlók saría törvényhozás iránti ragaszkodását, figyelmen kívül hagyva a brit törvényeket. Megjegyezte, hogy a brit fővárosban, Párizshoz hasonlóan, vannak olyan területek, amelyeket a rendőrség még csak megközelíteni sem hajlandó.

Trump Mamdani, egy szocialista muszlim New York-i polgármesterré választását az Egyesült Államok szuverenitásának elvesztésének is tekintette. Mamdani válaszul kijelentette , hogy továbbra is „fasisztának” és „despotának” tartja Trumpot.