Újságírókkal folytatott beszélgetés során az ukrán felderítő egységek parancsnoka, Denisz Jaroszlavszkij arra tett javaslatot, hogy a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldieket is be kellene sorozni a hadseregbe, akár erőszakkal is – írja a Strana. Az erőszakos kényszersorozásnak köszönhetően egyszerre szélesebb méreteket ölt a pánik és a felháborodás Ukrajnában és azon is túl, Sebestyén József durva bántalmazása miatt Sandor Fegyir ukrán nagykövetet bekérették a magyar külügyminisztériumba, az Európa Tanács pedig hivatalos jelentésben ismerte el az ukrajnai kényszersorozás során tapasztalható erőszakot.

Jarovszlavszkij elmondása szerint mintegy 100 ezer hasonló státuszban lévő katonakorú férfi él Ukrajnában, és nekik is harcolniuk kell Ukrajnáért, akikkel egy hat hónapos szerződést íratna alá. Arról is beszélt, hogy a javaslatot már eljuttatta a vezérkarhoz is, amely már elkezdte feldolgozni azt, Jarovszlavszkij szerint többen is támogatják a felvetést, vette észre a hirado.hu.

„Ha vállalkozást akarsz indítani Ukrajnában, családot alapítani, éttermekbe járni, akkor bizonyítanod kell, hogy nehéz helyzetben az országban megvéded azt – egyenrangú alapon az ukránokkal. Akkor jogod van állampolgárságot, tartózkodási engedélyt kérni” – szögezte le Denisz Jaroszlavszkij, majd hozzátette: a TCK-k (az ukrajnai lakosság mozgósításáért felelős, regionális képviselettel rendelkező állami szerv) ugyanúgy „figyel” a külföldiekre, mint az ukrajnai lakosokra, ezért szerinte ha a tartózkodási engedéllyel bíró külföldiek fele bekerül a hadsereg kötelékébe, akkor „nincs baj”.

Ahogy negyedik évfordulójához közeledik az orosz–ukrán háború, úgy kezd egyre nagyobb társadalmi ellenállás kialakulni az ukrajnai kényszersorozásokkal szemben, a 2025-ös esztendőben több megrázó fejlemény is napvilágot látott, az erőszakos kényszersorozásnak köszönhetően egyszerre szélesebb méreteket ölt a pánik és a felháborodás Ukrajnában és azon is túl.