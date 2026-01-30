Kisebbségi kormány lesz Hollandiában

Mintegy három hónappal a parlamenti választások után három párt tárgyalódelegációi megállapodtak egy kisebbségi kormány megalakításáról Hollandiában. A pártok vezetőinek nyilatkozata szerint a kormányt a választáson győztes 66-os Demokraták (D66) liberális párt elnöke, Rob Jetten vezetné, a 38 éves politikus ezzel az ország történetének legfiatalabb miniszterelnöke lenne.

A D66 elnöke a holland sajtó szerint arról számolt be, hogy a leendő koalíciós partnerek - a D66 mellett a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) és a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) - készen állnak arra, hogy bemutassák a „Munkára fel!” nevet viselő koalíciós megállapodás tervezetét parlamenti frakcióiknak. A megállapodást a tervek szerint pénteken teszik közzé hivatalosan. Rob Jetten elmondta: a pártok világos döntéseket hoztak egyebek között a bel- és nemzetbiztonság, a megfizethető lakhatás és a védelem területén, és céljuk, hogy „ne a jövő generációkra hárítsák a terheket”.

Hozzátette: pártjának még vannak kisebb észrevételei és módosítási javaslatai, amelyeket csütörtökön egyeztet a VVD és a CDA vezetőivel, de nem számít problémákra. Mint fogalmazott, az elmúlt hetekben már „alaposan tesztelték egymás határait”. Jetten a D66 első kormányfője lenne. Nyilatkozatában azt is megemlítette: „nagyon szép szimbólum” lenne, ha ő lehetne Hollandia első nyíltan meleg miniszterelnöke, ez „üzenetet hordozna az LMBTI-közösség számára Hollandiában és világszerte” is. Dilan Yesilgöz, a VVD elnöke azt mondta: pártja „nagyon pozitívan” áll a koalícióhoz, és nagy bizalommal tekint az együttműködés elé.

A megállapodás tartalmáról nem nyilatkozott, de úgy vélte, hogy az egy „koherens szöveg” amelyen „jól felismerhető a VVD kézjegye”. Henri Bontenbal, a CDA vezetője szerint pártja részletesen, fejezetről fejezetre átnézte a dokumentumot, és nem talált benne jelentős kifogásolnivalót, csupán szövegezési kérdések merültek fel.

Az októberi választáson a 66-os Demokraták 26 helyet szerzett, nagyon csekély különbséggel előzte meg a szintén 26 mandátumot elnyerő - a jelek szerint ellenzékbe kényszerülő - Szabadságpártot (PVV). A Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért 22, a Kereszténydemokrata Tömörülés 18 képviselői helyhez jutott, így a három koalíciós párt a parlamenti alsóházban mindössze 66 mandátummal rendelkezik a 150-ből. A törvényjavaslatokat megakadályozni is képes szenátusban sincs többsége a szövetségnek, ezért a kisebbségi kabinet az ellenzéki pártok támogatására szorul majd. Az új kormány beiktatására egy hónapon belül sor kerülhet.