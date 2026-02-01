Összefüggést fedeztek fel a rák és a demencia között

Kínai kutatók magyarázatot javasoltak egy régóta fennálló orvosi paradoxonra: az Alzheimer-kórt lényegesen ritkábban diagnosztizálják rákos betegeknél. A Cell folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy rosszindulatú daganatok által kiválasztott fehérje kulcsszerepet játszhat a kialakulásában.

Az orvosi megfigyelések és az epidemiológiai adatok régóta utalnak fordított összefüggésre a rák és a demencia között. Statisztikailag a rák jelenléte körülbelül 11 százalékkal csökkenti a demencia kialakulásának valószínűségét. A hatás mögött álló biológiai mechanizmus azonban továbbra sem tisztázott.

Egy többéves kísérletben a tudósok Alzheimer-kór modelljét hordozó egereket használtak. Az állatokba rákos sejteket ültettek át, majd az agyban bekövetkező változásokat vizsgálták. A rákos rágcsálókban szinte teljesen hiányoztak a betegségre jellemző amiloid plakkok.

Egy Yu Lu vezette kutatócsoport hat éven át elemezte a tumorsejtek által termelt, a vér-agy gáton áthatolni képes fehérjéket. A cisztatin C bizonyult az egyetlen alkalmas jelöltnek. A tanulmány kimutatta, hogy ez a fehérje az amiloidhoz kötődik, és kiváltja a TREM2 jelátviteli fehérje aktiválódását az agy immunsejtjeiben. Ennek eredményeként azok elkezdik lebontani a kóros lerakódásokat.

A kezelésnek kitett egerek jelentős javulást mutattak a kognitív teljesítményben. A tanulmány szerzői szerint az eredmények új megközelítéseket nyitnak meg az Alzheimer-kór kezelésében. A tudósok azt sugallják, hogy a jövőbeli kezelések több gyógyszer kombinációját is magukban foglalhatják.