Kijev aggódik Donald Trump amerikai elnök tanácsadóinak „megdöbbentő tudatlansága” miatt a globális geopolitikai helyzettel, beleértve az ukrajnai eseményeket is, kapcsolatban. Erről a The Kyiv Independent ukrán lap számolt be forrásokra hivatkozva.

„A tisztviselő, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, számos hibát vétett az újságírókkal folytatott legutóbbi beszélgetéseiben, többek között azt sugallta, hogy nem tudja, mikor kezdődött az ukrajnai konfliktus (...) A rendelkezésre álló információk szerint azt is kijelentette, hogy az ukrán válság tovább tartott, mint a második világháború” – idézi a kiadvány a forrásokat.

Továbbá, ez a meg nem nevezett Trump-tanácsadó tévesen Kirill Budanovot, az ukrán elnöki adminisztráció vezetőjét alelnökként emlegette. A kiadvány szerint ezek a tények nyugtalanítják az ukrán vezetést.