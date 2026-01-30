2026. január 30., péntek

Előd

MH
 2026. január 30. péntek. 0:27
Frissítve: 2026. január 30. 0:46
Sajtóinformációk szerint Kijev aggódik Trump tanácsadóinak geopolitikai ismereteinek hiányosságai miatt.

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Kijev aggódik Donald Trump amerikai elnök tanácsadóinak „megdöbbentő tudatlansága” miatt a globális geopolitikai helyzettel, beleértve az ukrajnai eseményeket is, kapcsolatban. Erről a The Kyiv Independent ukrán lap számolt be forrásokra hivatkozva.

„A tisztviselő, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, számos hibát vétett az újságírókkal folytatott legutóbbi beszélgetéseiben, többek között azt sugallta, hogy nem tudja, mikor kezdődött az ukrajnai konfliktus (...) A rendelkezésre álló információk szerint azt is kijelentette, hogy az ukrán válság tovább tartott, mint a második világháború” – idézi a kiadvány a forrásokat.

Továbbá, ez a meg nem nevezett Trump-tanácsadó tévesen Kirill Budanovot, az ukrán elnöki adminisztráció vezetőjét alelnökként emlegette. A kiadvány szerint ezek a tények nyugtalanítják az ukrán vezetést.

