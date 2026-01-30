Grönland jövőjéről csak Grönland és Dánia dönthet

A Grönland jövőbeli státuszával, illetve a Dániával ápolt kapcsolataival összefüggő döntéseket csak Grönland és Dánia népe hozhat – foglalt állást az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) csütörtökön.

A hétköznapok nem változtak a grönlandi Nuukban sem

A strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése egyhetes téli ülésszakán elfogadott állásfoglalásban a szöveget támogató parlamenti képviselők kijelentették: a Dánia szuverenitásával és területi integritásával szembeni közelmúltbeli amerikai fenyegetések „alapvető kihívást” jelentenek a nemzetközi rendre.

„A területek megszerzésére, ellenőrzésére vagy átruházására utaló legutóbbi nyilvános amerikai nyilatkozatok megkérdőjelezik a bevett nemzetközi normákat” – fogalmaztak.

Az ilyen kijelentések, ha csak hipotetikusak vagy stratégiai megfontolásúak is, veszélyeztetik a szuverenitás és a területi egység tiszteletben tartásának elvét, továbbá hozzájárulnak egy olyan légkör kialakulásához, amelyben a nyomásgyakorlás normalizálódik – húzták alá.

A strasbourgi tájékoztatás szerint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése üdvözölte „az európai államok határozott elszántságát és egységes válaszát” Grönland és Dánia támogatása mellett, és hangsúlyozta: az Európa és az Egyesült Államok közötti mély kapcsolatok „csak a bizalom, a kiszámíthatóság és a közösen elfogadott szabályok és értékek tiszteletben tartása alapján” tarthatók fenn.

A parlamenti képviselők sürgették az Északi-sarkvidék biztonságának megerősítését, valamint Grönland és Dánia biztonságának és intézményeinek fokozottabb politikai szerepvállalását és finanszírozását is.