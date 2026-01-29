2026. január 29., csütörtök

Folytatódnak a háromoldalú tárgyalások

Már kitűzték az időpontot is

 2026. január 29. csütörtök. 19:02
Az orosz, amerikai és ukrán tárgyalók következő találkozója a héten, február 1-jén lesz – erősítette meg szerdán Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

(b-j) Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin között zajlanak a sorsdöntő tárgyalások
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Kay Nietfeld, Getty Images via AFP/Alex Wong, AFP/Pool/Gavriil Grigorov

Peszkov újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy a találkozó vasárnapra van tervezve, de megjegyezte, hogy ez „csak hozzávetőleges becslés, de egyelőre ezzel dolgozunk”. Korábban több média is spekulált a dátummal kapcsolatban.

A Moszkva, Washington és Kijev közötti háromoldalú tárgyalások első fordulója a múlt héten Abu-Dzabiban került megrendezésre, amelyen a három fél először ült le egy asztalhoz. A kétnapos tárgyalások eredményesnek bizonyultak, de a tárgyalófelek nem hoztak nyilvánosságra konkrétumokat, és megjegyezték, hogy még sok munka vár rájuk - írja az Orosz Hírek.

