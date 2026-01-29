Folytatódnak a háromoldalú tárgyalások

Az orosz, amerikai és ukrán tárgyalók következő találkozója a héten, február 1-jén lesz – erősítette meg szerdán Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Peszkov újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy a találkozó vasárnapra van tervezve, de megjegyezte, hogy ez „csak hozzávetőleges becslés, de egyelőre ezzel dolgozunk”. Korábban több média is spekulált a dátummal kapcsolatban.

A Moszkva, Washington és Kijev közötti háromoldalú tárgyalások első fordulója a múlt héten Abu-Dzabiban került megrendezésre, amelyen a három fél először ült le egy asztalhoz. A kétnapos tárgyalások eredményesnek bizonyultak, de a tárgyalófelek nem hoztak nyilvánosságra konkrétumokat, és megjegyezték, hogy még sok munka vár rájuk - írja az Orosz Hírek.