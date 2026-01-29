Európa nyit India felé

Az Európai Unió és India véglegesítette a szabadkereskedelmi megállapodást, amely a világ GDP-jének mintegy 25 százalékát és a globális kereskedelem közel egyharmadát fedi le. Az egyezmény célja a gazdasági és politikai kapcsolatok megerősítése a világ második és negyedik legnagyobb gazdasága között.

Ursula von der Leyen (j), António Costa (b) és Narendra Modi véglegesítette a szabadkereskedelmi megállapodást

A megállapodás várhatóan 2032-ig megduplázza az EU exportját Indiába, mivel az Indiába irányuló uniós termékek 96,6 százalékára vonatkozó vámokat eltörlik vagy jelentősen csökkentik. Ez évente mintegy 4 milliárd euró megtakarítást jelenthet az európai vállalatok számára. Jelenleg az EU és India közötti éves kereskedelmi forgalom meghaladja a 180 milliárd eurót.

A legnagyobb nyertes ágazatok közé tartozik a mezőgazdaság, az autóipar és a szolgáltatások. Az uniós autók vámja fokozatosan 110 százalékról 10 százalékra csökken, az autóalkatrészeké pedig teljesen megszűnik. Jelentős vámcsökkentések várhatók többek között a vegyipari, gyógyszeripari termékekre, valamint a borra és az olívaolajra is.

Az egyezmény az EU vállalatai számára kedvezőbb hozzáférést biztosít az indiai szolgáltatási piachoz, köztük a pénzügyi és tengeri szállítási szektorhoz. A megállapodást a jogi ellenőrzést követően, várhatóan öt–hat hónapon belül írják alá hivatalosan, vette észre a karpatalja.info.