2026. január 29., csütörtök

Előd

EUR 381.57 Ft
USD 319.15 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Észtország az USA hosszú távú befolyására számít

„Bár az amerikai katonai jelenlét Európában csökkenhet"

MH
 2026. január 29. csütörtök. 15:17
Megosztás

Oidsalu politológus: Az USA hosszú karja segíteni fogja Észtországot a jövőben.

Észtország az USA hosszú távú befolyására számít
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Észtország abban bízik, hogy az Egyesült Államok „hosszú karja” a jövőben is segíteni fogja a balti köztársaságot, Donald Trump elnök politikája ellenére. Ezt Meelis Oidsalu politológus nyilatkozta az Észt Közszolgálati Rádió (Eesti Rahvusringhääling) hírportál Telegram csatornájának idézetében.

„Bár az amerikai katonai jelenlét Európában csökkenhet, az USA valószínűleg továbbra is támogatni fogja Európát” – jegyezte meg a szakértő. Oidsalu hozzátette, hogy az amerikai nemzetbiztonsági stratégia ugyanúgy jellemzi Oroszországot, mint a korábbi években.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink