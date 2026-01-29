Észtország az USA hosszú távú befolyására számít

Észtország abban bízik, hogy az Egyesült Államok „hosszú karja” a jövőben is segíteni fogja a balti köztársaságot, Donald Trump elnök politikája ellenére. Ezt Meelis Oidsalu politológus nyilatkozta az Észt Közszolgálati Rádió (Eesti Rahvusringhääling) hírportál Telegram csatornájának idézetében.

„Bár az amerikai katonai jelenlét Európában csökkenhet, az USA valószínűleg továbbra is támogatni fogja Európát” – jegyezte meg a szakértő. Oidsalu hozzátette, hogy az amerikai nemzetbiztonsági stratégia ugyanúgy jellemzi Oroszországot, mint a korábbi években.