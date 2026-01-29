Külföld
Egyre csak fogy Trump türelme
Három dolog áll még a békekötés útjában
Moszkva és Kijev továbbra is patthelyzetben van a konfliktus kezdete óta fennálló alapvető nézeteltérések miatt – írja a Politico. Hétfőn Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy tárgyalócsapata már vasárnap találkozhat az oroszokkal és az amerikaiakkal.
A múlt hétvégi Egyesült Arab Emírségekbeli tárgyalások előtt Steve Witkoff amerikai különleges megbízott azt mondta, hogy a nézeteltérések egyetlen, „megoldható” kérdésre korlátozódnak – vette észre a Mandiner.
Donald Trump amerikai elnök Davosban újságíróknak azt mondta, hogy szerinte az Ukrajnával kapcsolatos megállapodás „meglehetősen közel van”.
Mégis, Moszkva és Kijev az Egyesült Arab Emírségekbeli tárgyalások után három, a konfliktus középpontjában álló kérdés miatt nem tudott megállapodásra jutni:
- Oroszország ukrajnai területi igénye,
- Ukrajna biztonsági garanciáinak jövője,
- valamint az, hogy a harcokat a megállapodás megkötése előtt vagy után kell-e befejezni.
Minden a területi megegyezésen múlhat
Az amerikaiak szerint egyértelműen azon múlik a megegyezés, hogy Ukrajna hajlandó-e lemondani a Donbászról.
Egy másik nézeteltérés az, hogy ki működtesse a frontvonalhoz közeli, jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló, Európa legnagyobb atomerőművét, a zaporizzsjai atomerőművet.
Aztán ott van az úgynevezett biztonsági garanciák kérdése.
A hónap elején Nagy-Britannia és Franciaország megállapodott abban, hogy egyezség születése esetén csapatokat küldenek Ukrajnába. Witkoff a biztonsági tervet „minden eddiginél erősebbnek” nevezte, de nem árulta el, hogy az Egyesült Államok milyen mértékben lenne hajlandó megvédeni Ukrajnát.
A Financial Times kedden közzétett jelentése szerint a Trump-kormány a háború utáni biztonsági garanciákat attól tette függővé, hogy Ukrajna feladja a Donbaszt.
Az egyik legégetőbb, de keveset elemzett kérdés valószínűleg a tűzszünet kérdése. Kijev azonnali tűzszünetet akar. Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy megállapodást kell kötni, mielőtt fontolóra venné a harcok szüneteltetését.