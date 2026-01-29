Egyre csak fogy Trump türelme

A hírek szerint már vasárnap leülhetnek az ukránok az oroszokkal, de három fontos kérdésben még mindig nincs egyetértés.

Moszkva és Kijev továbbra is patthelyzetben van a konfliktus kezdete óta fennálló alapvető nézeteltérések miatt – írja a Politico. Hétfőn Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy tárgyalócsapata már vasárnap találkozhat az oroszokkal és az amerikaiakkal.

A múlt hétvégi Egyesült Arab Emírségekbeli tárgyalások előtt Steve Witkoff amerikai különleges megbízott azt mondta, hogy a nézeteltérések egyetlen, „megoldható” kérdésre korlátozódnak – vette észre a Mandiner.

Donald Trump amerikai elnök Davosban újságíróknak azt mondta, hogy szerinte az Ukrajnával kapcsolatos megállapodás „meglehetősen közel van”.

Mégis, Moszkva és Kijev az Egyesült Arab Emírségekbeli tárgyalások után három, a konfliktus középpontjában álló kérdés miatt nem tudott megállapodásra jutni:

Oroszország ukrajnai területi igénye,

Ukrajna biztonsági garanciáinak jövője,

valamint az, hogy a harcokat a megállapodás megkötése előtt vagy után kell-e befejezni.

Minden a területi megegyezésen múlhat

Az amerikaiak szerint egyértelműen azon múlik a megegyezés, hogy Ukrajna hajlandó-e lemondani a Donbászról.

Egy másik nézeteltérés az, hogy ki működtesse a frontvonalhoz közeli, jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló, Európa legnagyobb atomerőművét, a zaporizzsjai atomerőművet.

Aztán ott van az úgynevezett biztonsági garanciák kérdése.

A hónap elején Nagy-Britannia és Franciaország megállapodott abban, hogy egyezség születése esetén csapatokat küldenek Ukrajnába. Witkoff a biztonsági tervet „minden eddiginél erősebbnek” nevezte, de nem árulta el, hogy az Egyesült Államok milyen mértékben lenne hajlandó megvédeni Ukrajnát.

A Financial Times kedden közzétett jelentése szerint a Trump-kormány a háború utáni biztonsági garanciákat attól tette függővé, hogy Ukrajna feladja a Donbaszt.

Az egyik legégetőbb, de keveset elemzett kérdés valószínűleg a tűzszünet kérdése. Kijev azonnali tűzszünetet akar. Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy megállapodást kell kötni, mielőtt fontolóra venné a harcok szüneteltetését.