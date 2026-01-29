Egykor szövetséges volt, ma már nem - Trump hátat fordított

A venezuelai ellenzék vezetője, María Corina Machado, aki átadta a Nobel-békedíjat Donald Trump amerikai elnöknek, az amerikai kongresszusi képviselőkhöz fordult, hogy segítsenek neki visszatérni hazájába, jelentette a The Washington Post (WP) egy zárt ajtók mögött tartott ülés hangfelvételére hivatkozva.

„Mondják meg az elnöknek, hogy a lehető leghamarabb vissza szeretnék térni Venezuelába” – idézte a Lenta Machado szavait, amelyeket a törvényhozóknak címzett. A beszámoló szerint az a kérés, hogy üzenetet juttasson el az amerikai elnökhöz, a washingtoni kormányzattal fennálló kapcsolatok romlására utal.

A kiadvány megjegyezte: a Fehér Ház ugyan elismerően nyilatkozott Nicolás Maduro lehetséges utódja, Delcy Rodríguez pragmatizmusáról, ám nem volt hajlandó konkrét ütemtervet megjelölni az ellenzéki vezető esetleges hazatérésére vonatkozóan. Machado támogatói attól tartanak, hogy Washington a caracasi demokrácia „megbízhatóságát” helyezheti előtérbe.

Korábban az amerikai kongresszus Machado személyét nevezte meg Venezuela vezetőjeként arra az esetre, ha Nicolás Maduro elnököt letartóztatnák. A képviselőház külügyi bizottságának tagjai egy, a Capitoliumban tartott zárt ajtós megbeszélésen egyhangúlag támogatták jelölését.

Az amerikai kongresszus támogatása ellenére Donald Trump elnök nyilvánosan kétségbe vonta Machado vezetői alkalmasságát, kijelentve, hogy az ellenzéki politikus nem élvez az országon belül kellő tiszteletet.

Ezzel szemben a Trump-adminisztráció gyakorlatilag Delcy Rodríguez alelnököt támogatta a Bolivári Köztársaság ideiglenes vezetőjeként. A Fehér Ház közlése szerint Rodríguez Marco Rubio külügyminiszternek azt ígérte, hogy „mindent megtesz, ami szükséges” az Egyesült Államok érdekében. Trump ugyanakkor hozzátette: ebben a helyzetben nem látott más választást.