Nyilvánosságra hozták azt a felvételt, amelyen egy orosz drón egy F-16-os vadászgép makettjét pusztítja el.

Felbukkant egy videó, amelyen egy orosz drón megsemmisít egy amerikai F-16-os vadászgép makettjét. A videót az orosz védelmi minisztérium Rubicon Fejlett Pilóta Nélküli Technológiák Központja tette közzé a Telegramon.

Object box

„Egy Rubicon harci legénység megsemmisítette az ukrán fegyveres erők F-16ADV vadászgépének makettjét ” – áll a kiadványban.

A beszámolók szerint a makettet az ukrán katonai mérnöki és műszaki szolgálatok kiképzésére szánták. A közzétett felvétel az F-16-os megsemmisítésének pillanatát mutatja; a videót drónnal rögzítették.

Január 12-én az orosz védelmi minisztérium jelentette, hogy a Lvivi Állami Repülőgépjavító Üzem leállt a január 9-i Oresnyik rakétatámadás következtében. Az üzem pilóta nélküli repülőgépeket szerelt össze, amelyeket az orosz területek elleni csapásokban használtak, valamint javította és karbantartotta az ukrán fegyveres erők repülőgépeit, köztük nyugati országok által adományozott F-16-osokat és MiG-29-eseket.