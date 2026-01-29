Brüsszel újabb pénzügyi követelésekkel állt elő

Ukrajna további pénzügyi követelésekkel lépett fel európai uniós támogatással, azonban amíg a nemzeti kormány van hatalmon Magyarországon, addig a magyar emberek pénzét nem fogják elküldeni Kijevbe. Az Európai Bizottság 153 millió euró értékben sürgősségi segélyt jelentett be Ukrajnának és az ukrajnai menekülteket befogadó Moldovának.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanácsülés szünetében tartott sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy Ukrajna most újabb pénzügyi követelésekkel állt elő azon az 1500 milliárd eurón felül, amelyet Brüsszelben már kész tényként kezelnek.

„Nem elég, hogy ma már az ukrán jóléti tervre adandó 1500 milliárd euróról kész tényként beszélnek, és azt természetesnek veszik itt Brüsszelben, hogy adjunk 800 milliárd eurót az ukránoknak az államuk működtetésére meg 700 milliárd eurót a hadseregükre, (…) de a mai napon újabb, még efelett álló, erre rárakódó pénzügyi követelésekkel lépett elő a Brüsszel-Kijev tandem” – mondta.

„Tehát a mai napon az 1500 milliárd eurós ukrán jóléti terv fölött további pénzügyi követelésekkel léptek fel az ukránok Brüsszel által megtámogatva. Röpködtek a százmilliók, röpködtek a milliárd eurók” – tette hozzá.

Szijjártó Péter tudatta, hogy először is azt akarják, hogy az Európai Beruházási Bank forrásait az európai gazdaság fejlesztése, a vasút- és útépítések, az emberek életének javítása helyett csoportosítsák át Kijev számára fegyvervásárlásra.

Emellett pedig azt szeretnék elérni, hogy tegyenek még több pénzt az ukrán energiarendszert támogató alapba – folytatta.

„Tehát az 1500 milliárd eurós jóvátételi terven felül újabb pénzügyi követelésekkel léptek elő, röpködtek a százmilliók és a milliárd eurók, (…) és azt akarják, hogy az Európai Beruházási Bank forrásait Ukrajna felfegyverzésére költsük, és az ukrán energiatámogatási alapba is még több pénzt adjunk” – emelte ki.

A miniszter azonban leszögezte, hogy a magyar kormány semmiképp nem fog ehhez hozzájárulni. „Amíg minket látnak, addig a magyar emberek pénzéből egy fillért nem küldhetnek el Ukrajnába ezen őrült ötletek keretében, legyen szó az ukrán jóléti tervről, az 1500 milliárd euróról, legyen szó a mai napon bejelentett újabb pénzügyi követelésekről” – hangsúlyozta.

„Felejtsék el a magyar emberek pénzét! Amíg mi kormányzunk, erre ne számítsanak!” – fogalmazott.

Az EU 153 millió eurós humanitárius segélyt jelentett be Ukrajnának és Moldovának

Kiemelték: a „sürgős szükségletekre reagálva” az Európai Unió 145 millió eurós humanitárius segélyt különít el Ukrajnának, ennek keretében védelmi eszközöket, menedéket, élelmiszert, pénzügyi segítséget, pszichoszociális támogatást, valamint víz- és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosít. További 8 millió euróval támogatja majd a háború elől menekült ukrajnaiak befogadását Moldovában – írták.

„Több mint egy évtizedes ellenségeskedés és közel négyévnyi teljes körű háború után Ukrajna népe továbbra is szenved. A civil áldozatok száma, a infrastruktúra széles körű pusztulása és a tömeges elvándorlás súlyosbítja a humanitárius szükségleteket. Az Ukrajna energetikai infrastruktúrája elleni folyamatos orosz támadásokkal milliók vannak kitéve a fagypont alatti hőmérsékletnek az országban” – fogalmaztak.

Közölték továbbá, hogy a humanitárius segély mellett az EU kiterjesztette az ukrajnai energiaellátás biztosítására szolgáló sürgősségi támogatását: ezen a héten 447 áramfejlesztőt szállítottak az országba 3,7 millió euró értékben, hogy helyreállítsák a kórházak, menhelyek és egyéb más kiemelt fontosságú szolgáltatások áramellátását. További 500 aggregátort ezekben a napokban telepítenek Ukrajnába az alapvető szolgáltatások működésének biztosítására – tették hozzá.

A brüsszeli közleményben emlékeztettek: az orosz-ukrán konfliktus 2022. február 24-i kezdete óta az EU több mint 1,4 milliárd eurót különített el humanitárius segélyprogramokra Ukrajnában és Moldovában, valamint hárommilliárd eurót biztosított az ukrán energiabiztonság szavatolására. Az invázió kezdete óta az Ukrajnának nyújtott összes uniós támogatás 193,3 milliárd eurót tesz ki – tájékoztattak.

Az EU által finanszírozott humanitárius segítséget az ENSZ-ügynökségek, valamint más nemzetközi szervezetek bevonásával nyújtják – tették hozzá.