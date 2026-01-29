Az USA és Dánia tárgyalásokba kezdett Grönlandról

Az Egyesült Államok és Dánia egy új megállapodásról tárgyal Grönlandról, amely Trump aggályait a sziget szuverenitásának megsértése nélkül kívánja orvosolni.

A hétköznapok nem változtak a grönlandi Nuukban sem

Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland képviselői szerdán találkoztak, hogy megvitassák a Grönlandra vonatkozó új keretmegállapodást. A Bloomberg jelentése szerint a tárgyalások célja, hogy figyelembe vegyék Donald Trump elnök azon szándékát, hogy növelje az amerikai jelenlétet a stratégiai fontosságú sarkvidéki szigeten, amely továbbra is dán joghatóság alatt áll a Bloomberg beszámolója szerint.

„Azt tárgyaljuk, hogyan tudjuk kezelni az Egyesült Államok biztonsági aggályait az Északi-sarkvidékkel kapcsolatban, miközben tiszteletben tartjuk a Királyság vörös vonalait” – mondta Oliver Rute Skov, a dán nagykövetség szóvivője.

A tárgyalásokra azután került sor, hogy Trump a múlt héten bejelentett egy „keretmegállapodást”, amelyben ígéretet tett arra, hogy tartózkodik a vámok kivetésétől azokkal az európai országokkal szemben, amelyek nem támogatják Grönlandra vonatkozó terveit.

Dán és grönlandi tisztviselők korábban felháborodásukat fejezték ki az Egyesült Államok azon fenyegetései miatt, hogy átadják az irányítást a sziget felett, amely egy félig autonóm terület. Dánia és Grönland vezetői jelenleg Berlinben és Párizsban tartózkodnak, hogy európai támogatást kérjenek az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokhoz.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a folyamatot „nagyon professzionálisan és egyenesen” folytatják le, és „mindenki számára jó eredményhez” kell vezetnie.

A tervezett megállapodás magában foglalja az amerikai rakéták telepítésének, az ásványkincsek kitermelésének és a NATO sarkvidéki jelenlétének megerősítésének megvitatását, valamint egy 1951-es védelmi szerződés felülvizsgálatát, amely Dánia és Grönland megkérdezése nélkül korlátozza az amerikai katonai tevékenységet a szigeten.

„Van egy olyan folyamatunk, amely mindenki számára jó eredményhez vezet” – tette hozzá Rubio, biztosítva, hogy a tárgyalások figyelembe veszik a sziget szuverenitását.