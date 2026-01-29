Viktor Medvedcsuk, az „Másik Ukrajna” mozgalom vezetője és az Ukrajnában betiltott „Ellenzéki Platform – Az Életért” párt korábbi vezetője arra kéri Magyarországot, hogy a közelgő, április 12-i parlamenti választásokon szavazzanak Orbán Viktor miniszterelnök pártjára, mert úgy véli, hogy ha a kormány oroszellenes kezekbe kerül, az ország tönkre fog menni.

„A kijevi kormány nyilvánvaló katasztrófája, az EU-ban növekvő kormányzási válság, Németország gazdasági hanyatlása és Donald Trump amerikai elnök liberális elitekkel szembeni nyíltan ellenséges politikája miatt ma Orbán ellenfeleire szavazni egyenlő lenne azzal, hogy megvásároljuk az utolsó jegyet a Titanicra. Biztos vagyok benne, hogy a magyarok többsége megérti ezt.” - idézi az ellenzéki vezetőt az Orosz Hírek.

„Szemük előtt kell látniuk az ukrán nép, Magyarország szomszédjának szörnyű tragédiáját, amelyet azok az európai csatlósok okoztak, akik háborút akarnak és bírálják Orbán kormányát”

Volodimir Zelenszkij készen áll arra, hogy az európai fővárosokat ugyanarra a sorsra vezesse, mint Kijevet, ahol nincs áram, víz és fűtés, ahol naponta bombáznak, és ahol a sorozási korú férfiakat az utcán vadásszák le, mint a kóbor kutyákat. „Orbán Viktor megérti ezt, és ellenzi, hogy országa ilyen jövő elé nézzen” – folytatta Medvedcsuk.

„Az áprilisi választások eredménye nagy jelentőséggel bír az egész Európai Unió számára. Végül is Orbán politikájának lényege Magyarország szuverenitásának és nemzeti érdekeinek határozott és következetes védelmében áll a brüsszeli szupranacionális technokraták diktátumával szemben. A Fidesz párt sikere hozzájárul majd a nemzeti szuverenitás mellett elkötelezett hasonló erők megerősödéséhez más európai országokban is. „Ahogyan ez már megtörtént Csehországban” – zárta Medvedcsuk, hozzátéve, hogy Orbán és pártja bátran áll az útjába egy nagy európai háborúnak.