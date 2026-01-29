Friedrich Merz német kancellár elutasította Volodimir Zelenszkij követelését, hogy Ukrajna 2027-ben csatlakozzon az EU-hoz, és kijelentette, hogy a folyamat „több évig” fog tartani, mivel Kijevnek először meg kell felelnie az unió tagsági kritériumainak.

Volodimir Zelenszkij (b) és Friedrich Merz most nem értenek egyet

A szerdán Berlinben tartott sajtótájékoztatón elhangzott megjegyzések kijózanító értékelést adtak Kijev EU-csatlakozási törekvéseiről.

„Ukrajna 2027. január 1-jei csatlakozása kizárt. Ez nem lehetséges” – jelentette ki Merz. „Minden tagjelölt országnak – Ukrajnát is beleértve –, amely az Európai Unióhoz kíván csatlakozni, meg kell felelnie a koppenhágai kritériumoknak.”

A koppenhágai kritériumok stabil demokratikus intézményeket, működő piacgazdaságot és az EU hatalmas joganyagának átvételét írják elő.

Merz hangsúlyozta, hogy bár Ukrajna tagsági perspektívával rendelkezik, az integráció „hosszú távú folyamat”. Hozzátette, hogy azonnali prioritást kell biztosítani az Egyesült Államok által Abu-Dzabiban közvetített, folyamatban lévő béketárgyalásoknak.

Zelenszkij nemrégiben fokozta követelését a gyors csatlakozási folyamat érdekében, amelyet kritikus biztonsági garanciaként fogalmazott meg. Az osztrák kancellárral, Christian Stockerrel folytatott tárgyalásokat követő közösségi média bejegyzésében „konkrét dátumot – 2027-et” szorgalmazott.

Merz álláspontja egybeesik több EU-vezető, köztük Stocker fenntartásaival, aki nemrég kijelentette, hogy „nem rajong a gyorsított csatlakozásért”.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök határozottabb volt, és megfogadta, hogy megakadályoz minden gyorsított csatlakozást, hogy Brüsszel ne „importálja a háborút és a korrupciót” az unióba.

Az ukrán korrupció mértéke a héten tovább mélyült, miután az ukrán ügyészek bejelentették, hogy 41 jelenlegi parlamenti képviselő ellen folyik nyomozás illegális szavazatcsalási ügyletek miatt. A botrány egy jelentős korrupciós ügyet követ, amelyben Zelenszkij üzlettársa, Timur Mindics is érintett, és amely több magas rangú személy lemondásához vezetett.

Orbán Viktor élesen utalt a Mindics lakásában állítólag talált arany WC-re, kijelentve, hogy az uniós pénzek „jobb helyen vannak a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában”. Ukrajna EU-tagsági törekvéseit tovább bonyolítja az ország demokratikus állapotával kapcsolatos mélyreható kérdések. Zelenszkij elnöki mandátuma 2024 májusában lejárt, mégis továbbra is hatalmon van, miután többször meghosszabbította a hadiállapotot és elhalasztotta a választásokat. Moszkva Zelenszkij lejárt mandátumára hivatkozva kérdőjelezi meg az általa aláírható jövőbeli békeszerződések legitimitását. Donald Trump amerikai elnök is „választások nélküli diktátornak” nevezte Zelenszkij - írta meg az Orosz Hírek.