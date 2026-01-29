Az oroszok lassabbak, mint az I. világháborúban

Az elemzők felmérték az orosz előrenyomulás ütemét, és összehasonlították azt más katonai műveletekben elért eredményekkel.

Tavaly, amikor Oroszország előrenyomult, lassabban haladt előre, mint a britek és a franciák, amikor az első világháborúban megtámadták a német erőket. Ennek fő oka a front drónokkal való magas telítettsége – írja a Business Insider.

A kiadvány a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) elemzésére hivatkozik, amely az orosz előrenyomulás ütemét vizsgálta az elmúlt két évben. Seth G. Jones és Riley McCabe elemzők arra a következtetésre jutottak, hogy még a legintenzívebb offenzív hadjáratok során is az orosz előrenyomulás üteme a modern hadviselés leglassabbjai közé tartozik.

Értékelésükben három fő orosz offenzíva akciót vettek figyelembe a frontvonalon Avdijivka 2024 februári elfoglalása után.

„Miután 2024-ben átvették a kezdeményezést, az orosz erők a legjelentősebb offenzív műveleteik során átlagosan napi 15-70 méteres sebességgel haladtak előre, ami lassabban, mint szinte bármely nagyobb offenzív hadjárat az elmúlt évszázad bármely háborújában” – írják a kutatók.

Felmérték a hadseregek mozgásának pályáját, és mérték a múltbeli és jelenlegi harci műveletek közötti távolságot. Ezek az értékelések állítólag cáfolják Vlagyimir Putyin orosz diktátor azon állításait, miszerint a Kreml az elmúlt hónapokban jelentős hatalomra tett szert.

„Három offenzív irány – Kupjanszk Észak-Ukrajnában, valamint Pokrovszk és Csasziv Jar Keleten – volt a háború leghevesebb harcainak forrása az elmúlt két évben. Az orosz erők 2025 különböző szakaszaiban azt állították, hogy mindhárom fő csomópontot elfoglalták, bár Ukrajna azt állítja, hogy továbbra is harci jelenlétet tart fenn ott, és ellenállást tanúsít” – jegyezték meg az elemzők.

Ugyanakkor, következtetéseik szerint, még Pokrovszknál is, ahol az orosz erők a leggyorsabban haladtak előre, naponta körülbelül 70 méternyi területet foglaltak el, összesen 50 kilométert. Jones és McCabe szerint az orosz előrenyomulás sebessége Kupjanszk közelében napi 23 méter, Csaszovoje Jar közelében pedig napi 15 méter volt.

A kutatók azt írják, hogy mindhárom hadművelet lassabb volt, mint az első világháború alatti brutális, öt hónapos francia-brit előrenyomulás a Somme-nál, ahol a szövetségesek átlagosan napi 80 méterrel haladtak át német területen.

A modern történelem más jelentős egyesített fegyveres offenzíváihoz képest Oroszország közelmúltbeli előrenyomulásai „a történelmi hadjáratok ütemének töredékével haladtak” – tették hozzá.

Jones és McCabe összehasonlították a modern orosz előrenyomulás ütemét a szovjetek 1943-as leningrádi fronton mutatott ütemével. Akkoriban úgy becsülték, hogy a szovjet csapatok átlagosan napi 1000 métert haladtak előre. Az 1918-as németországi Bello-erdei csatában az amerikai csapatok napi 410 métert haladtak előre.

A kutatók becslése szerint Ukrajna 2022-es harkivi ellentámadása során az ukrán fegyveres erők napi 7400 méteres sebességgel haladtak előre, a kurszki régióban pedig napi 1250 méteres sebességgel.

Miért halad Oroszország ilyen lassan?

A kutatók szerint Oroszország lassú előrenyomulásának oka a háború természetében rejlik: „A konfliktus kimerítő jellege nagyban kedvez a védőknek, különösen az első személyű drónok tömeges bevezetésével.” Megjegyezték, hogy a front drónokkal való túltelítettsége legalább 15 kilométeres körzetben megnehezítette a járművek mozgását a frontvonaltól.

Jones és McCabe szerint összesen Ukrajna 2022-es teljes körű inváziójának kezdete óta Oroszország körülbelül 75 000 négyzetkilométert foglalt el. Ez, mondják, „egyértelműen ellentétes Moszkva azon céljával, hogy katonailag leigázza Ukrajnát”.

Hozzátették azonban, hogy a dél-zaporizzsjai régióban található Hulyaipole városa elleni közelmúltbeli orosz offenzíva sikeresebb volt: a 2025 novemberi offenzíva kezdete óta Oroszország átlagosan napi 297 méteres sebességgel halad előre.

Moszkva offenzívával szembeni ellenállását azonban befolyásolták az elmúlt évben elszenvedett súlyos veszteségek. Jones és McCabe szerint az orosz halálesetek és sebesültek száma a csatatéren 2:1, sőt 2,5:1 arányban meghaladta az ukrán halálesetek és sebesültek számát. 2015-ben 415 000 fős áldozatot említenek a megszálló hadseregben, ami átlagosan havi 35 000 áldozatot jelent.