„Az orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet”

Donald Trump a térségbeli „rendkívül hidegre” tekintettel kérte ezt

MH/MTI
 2026. január 29. csütörtök. 19:17
Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.

Donald Trump
Fotó: Anadolu via AFP/Harun Ozalp

„Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe” - mondta Trump kabinetjének csütörtöki ülésén. Mint mondta, a térségbeli „rendkívül hidegre” tekintettel kérte ezt az orosz elnöktől.

„Ez nagyon kedves volt (tőle). Nagyon sok ember azt mondta, hogy ne vesztegesd az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De ő ezt megtette” - húzta alá Trump elnök.

