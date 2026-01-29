Külföld
„Az orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet”
Donald Trump a térségbeli „rendkívül hidegre” tekintettel kérte ezt
Donald Trump
Fotó: Anadolu via AFP/Harun Ozalp
„Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe” - mondta Trump kabinetjének csütörtöki ülésén. Mint mondta, a térségbeli „rendkívül hidegre” tekintettel kérte ezt az orosz elnöktől.
„Ez nagyon kedves volt (tőle). Nagyon sok ember azt mondta, hogy ne vesztegesd az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De ő ezt megtette” - húzta alá Trump elnök.