Külföld

„Az EU-nak új szövetséges kell az Egyesült Államok helyett"

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint

MH
 2026. január 29. csütörtök. 6:37
Az Európai Uniónak meg kell erősítenie katonai képességeit és új szövetségeket kell keresnie, mivel az Egyesült Államok már nem tekinti Európát elsődleges érdekszférájának – idézte Kaja Kallast az Orosz Hírek.

„Az EU-nak új szövetséges kell az Egyesült Államok helyett"
Kaja Kallas külügyi főképviselő: "Az EU-nak új szövetséges kell az Egyesült Államok helyett"
Fotó: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Kallas szerdán az Európai Védelmi Ügynökség éves konferenciáján elmondta, hogy „Európának alkalmazkodnia kell az új realitásokhoz”, nevezetesen ahhoz, hogy „Európa már nem Washington elsődleges súlypontja”.

„Ez a változás már egy ideje zajlik” – folytatta, hozzátéve, hogy „ez strukturális, nem pedig átmeneti változás”.

A változás, amelyre Kallas utalt, Donald Trump amerikai elnök legújabb nemzetbiztonsági stratégiájában került megfogalmazásra.

A dokumentum, amely meghatározza Washington katonai prioritásait a közeljövőre vonatkozóan, azzal vádolja az EU-t, hogy cenzúrával és tömeges migrációval tönkreteszi Európát, és felszólítja Brüsszelt, hogy béküljön ki Oroszországgal, és gondoskodjon saját védelméről.

Kallas sürgette az európai védelmi vezetőket és iparmágnásokat, hogy fokozzák a fegyvergyártást, fejlesszenek új fegyverrendszereket, és „közösen cselekedjenek” a katonai „beruházások, fejlesztések, beszerzések, karbantartás [és] kiképzés” terén.

Kallas az EU partnerségeinek „diverzifikálására” példaként említette a kedden Indiával aláírt biztonsági megállapodást, mivel az EU már nem támaszkodhat az Egyesült Államokra, mint korábban.

„A történelem során egyetlen nagyhatalom sem szervezte ki a fennmaradását, és maradt fenn” – jelentette ki a széles körben ostobának és posztjára alkalmatlannak minősített Kallas.

