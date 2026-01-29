Amerika nélkül ülhet tárgyalóasztalhoz Ukrajna és Oroszország?

Az Egyesült Államok nem vesz részt közvetlenül a következő tárgyalási fordulóban, amely az ukrajnai háború lezárásáról szól – jelentette be Marco Rubio amerikai külügyminiszter. A megbeszélésen kizárólag Ukrajna és Oroszország képviselői ülnek tárgyalóasztalhoz.

Rubio erről a Szenátusban tartott felszólalásában beszélt, amelyről az RBK–Ukrajina hírportál számolt be. Elmondása szerint az amerikai különmegbízottak, Steve Witkoff és Jared Kushner nem vesznek részt az újabb fordulóban.

„A tárgyalások ezen a héten folytatódnak. Kétoldalú megbeszélésekről van szó – elképzelhető az Egyesült Államok jelenléte, de nem Steve és nem Jared részvételével. Mi azon dolgozunk, hogy előrelépés történjen” – fogalmazott Rubio.

A külügyminiszter ugyanakkor hozzátette: folyamatos kapcsolatban áll Witkoff-fal és Kushnerrel, akikkel saját bevallása szerint naponta akár tízszer is egyeztet, vette észre a kiszo.net.

Abu-Dzabi marad a tárgyalások helyszíne

Mint ismert, február 1-jén Abu-Dzabiban kerül sor a háborút lezárni hivatott következő tárgyalási fordulóra. A múlt hétvégén az Egyesült Arab Emírségekben már sor került az első háromoldalú egyeztetésekre Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével, amelyeket Washington pozitívan értékelt. Kijev szintén tartalmasnak nevezte az első találkozót.

Az RBK–Ukrajina egyik forrása ugyanakkor jelezte: a január 23–24-i megbeszélések inkább ismerkedő jellegűek voltak, a felek elsősorban egymás álláspontját térképezték fel, érdemi áttörés nem született.

Biztonsági garanciák és vitatott feltételek

A sajtóban korábban olyan értesülések is megjelentek, miszerint Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja a biztonsági garanciákat Ukrajna területi engedményeihez kötné. A Fehér Ház ezt határozottan cáfolta, hangsúlyozva: Kijevet nem kényszerítik területi kompromisszumokra.

A Reuters ugyanakkor forrásaira hivatkozva arról írt, hogy Washington álláspontja szerint Ukrajnának előbb békemegállapodást kellene aláírnia Oroszországgal, és csak ezt követően kaphatna konkrét biztonsági garanciákat.

Marco Rubio ezzel kapcsolatban elmondta: az abu-dzabi tárgyalásokon szó esik olyan biztonsági megoldásokról is, amelyek brit és francia katonai erők ukrajnai jelenlétével számolnak, amerikai támogatás mellett.