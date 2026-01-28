Az ukrán külügyminiszter szerint: Zelenszkij kész találkozni Putyinnal

Az ukrajnai háború befejezéséért folytatott küzdelemben a területi kérdések és egy hatalmas atomerőmű állnak a középpontban. Kijevből érkező információk szerint Selenszkij elnök közvetlenül tárgyalna erről Putyin kremli vezetővel.

Az ukrán külügyminiszter szerint Volodimir Zelenszkij elnök kész közvetlenül tárgyalni Vlagyimir Putyin Kreml-vezérrel a kényes kérdésekről, hogy véget vessen az orosz támadó háborúnak. A béke megoldásáért folytatott küzdelemben a legérzékenyebb kérdések még nem tisztázódtak – mondta Andrij Sybiha fődiplomata az ukrán Jewropejska Prawda portálnak adott interjúban. Ezek a területi kérdések és az oroszok által megszállt szaporiszki atomerőmű. Sybiha szerint Zelenszkij hajlandó találkozni Putyinnal, hogy tisztázzák ezeket a kérdéseket.

Moszkva az ukrán csapatok visszavonulását követeli

Oroszország a fegyverszünet feltételeként területi engedményeket követel Ukrajnától, különösen az ukrán csapatok visszavonulását a Donyeck és Luhanszk területéről. A szaporizsjai atomerőmű Európa legnagyobbja, és 2022 márciusa óta – vagyis röviddel a háború kezdete után – orosz csapatok által megszállt.

Tárgyalások Abu Dhabiban a hétvégén

Zelenszkij már a múltban is többször kért találkozót az orosz államfővel, de Moszkva mindig visszautasította. A múlt hétvégén az Egyesült Arab Emírségekben az Egyesült Államok közvetítésével az ukrán és az orosz tárgyalók hónapok óta először közvetlenül tárgyaltak egymással. A tárgyalások vasárnap Abu Dhabiban folytatódnak.