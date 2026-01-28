2026. január 28., szerda

Előd

EUR 380.16 Ft
USD 317.12 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Újabb tengeri akna sodródott a Fekete-tenger román partjaira

Folyamatosan zajlik az aknák keresése és hatástalanítása

MH/MTI
 2026. január 28. szerda. 21:29
Megosztás

Újabb kisodródott tengeri aknát fedeztek fel a Fekete-tenger romániai partszakaszán, a Midia-foki lőtér közelében – közölte szerdán a román védelmi minisztérium.

Újabb tengeri akna sodródott a Fekete-tenger román partjaira
A Fekete-tenger romániai partszakaszán vetődött partra egy tengeri akna (képünk illusztráció)
Fotó: NorthFoto

A térséget elkerítették és a helyszínre küldték a haditengerészet aknabegyűjtésre kiképzett búvárcsapatát, hogy vizsgálja meg és semmisítse meg a robbanó szerkezetet.

Legutóbb tavaly augusztusban robbantottak fel egy tengeri aknát a Midia-foki lőtéren, amely a közeli Vadu térségében sodródott ki a román partra.

A román védelmi miniszter tavaly novemberben azt mondta: az ukrajnai háború kezdete óta mintegy 140 tengeri aknát gyűjtöttek be és hatástalanítottak a Fekete-tengeren a török, bolgár és román haditengerészet aknaszedő hajói. A három fekete-tengeri NATO-tagország két éve kötött megállapodást Isztambulban a tengeri aknamentesítésre irányuló fokozott együttműködésről.

Hétfőn a román parti őrség egy vízbe hullott drón maradványait fedeztte fel a Midia-fok tengeri kikötőjének, a Duna-Fekete-tenger csatorna torkolatának térségében. A drón maradványait szintén a román haditengerészet búvárcsapata robbantotta fel.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink