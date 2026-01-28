Trump megfenyegette Irakot?

Kategorikusan visszautasította Núri al-Máliki volt iraki kormányfő szerdán, hogy az amerikai elnök megfenyegette Irakot: Washington megvonja tőle a támogatást, ha újra Málikit választják meg miniszterelnöknek.

Donald Trump kedden írt a Truth Social oldalon arról, hogy „amikor legutóbb Máliki volt hatalmon Irakban, az ország teljes káoszba és szegénységbe süllyedt”.

„Ezt nem engedhetjük újra megtörténni” – írta Trump, hozzátéve, hogy „ha megválasztják” Málikit, akkor az általa követett „őrült politika és ideológa miatt az Egyesült Államok nem fogja támogatni tovább Irakot, márpedig ha nem kap amerikai segítséget, akkor Iraknak semmi esélye nincs a sikerre, a boldogulásra és a szabadságra”.

Núri al-Máliki az X-en reagált azzal, hogy Trump bejegyzését „az iraki belügyekbe történő durva beavatkozásnak és Irak szuverenitása megsértésének” minősítette.

Az iraki parlamentben többséggel rendelkező síita blokk Málikit választotta miniszterelnök-jelöltnek. Núri al-Máliki volt az ország első szabadon választott kormányfője, miután az Egyesült Államok vezette invázió nyomán megdöntötték Szaddám Huszein hatalmát. Két cikluson keresztül volt miniszterelnök 2006 és 2014 között, egy olyan időszakban, amelyet véres felekezetközi erőszak, hatalmi harc, az Egyesült Államokhoz fűződő feszült viszony, a közszolgáltatások gyenge színvonala és korrupció jellemzett. Az Iszlám Állam terrorszervezet gyors terjeszkedése nyomán 2014-ben kényszerült lemondani.

Egy parlamenti testület 2015-ben szorgalmazta, hogy Máliki és más vezető tisztségviselők bíróság előtt feleljenek Moszul elestéért. Ennek ellenére a jelenleg már a 70-es éveiben járó Máliki még mindig befolyásos politikai szereplő maradt, irányítja a Jogállam Koalíciót, és szoros kapcsolatokat ápol nagy hatalmú, Irán támogatását élvező csoportokkal.