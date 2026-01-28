Szlovákia elutasította Trump javaslatát

A szlovák kormány elutasította az Egyesült Államok javaslatát, hogy csatlakozzon a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Gázai Béketanácshoz, írja a szlovák Aktuality portál. Az információk szerint az elutasítás oka a magas pénzügyi költségek voltak.

A szlovák kormány úgy döntött, hogy egyelőre nem csatlakozik Donald Trump amerikai elnök nemrég létrehozott Béketanácsához. Az egyik ok az, hogy Szlovákia nem tudna eleget tenni az 1 milliárd dollár kifizetésére vonatkozó pénzügyi kötelezettségének – áll a cikkben.

A lap megjegyzi, hogy a kormány kijelentette, támogatja a béke kezdeményezéseket az ENSZ Alapokmányának keretében. Hangsúlyozza továbbá, hogy az ország új nemzetközi kötelezettségvállalásait a parlamentnek és az elnöknek is jóvá kell hagynia.