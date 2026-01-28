2026. január 28., szerda

Előd

EUR 380.16 Ft
USD 317.12 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Szlovákia elutasította Trump javaslatát

A szlovák kormány úgy döntött, hogy egyelőre nem csatlakozik

MH
 2026. január 28. szerda. 16:25
Megosztás

Szlovákia elutasította a Trump által létrehozott Gázai Béketanácsba való belépésre szóló meghívást.

Szlovákia elutasította Trump javaslatát
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke hívta életre a Gázai Béketanácsot
Fotó: AFP/Anadolu/Harun Ozalp

A szlovák kormány elutasította az Egyesült Államok javaslatát, hogy csatlakozzon a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Gázai Béketanácshoz, írja a szlovák Aktuality portál. Az információk szerint az elutasítás oka a magas pénzügyi költségek voltak.

A szlovák kormány úgy döntött, hogy egyelőre nem csatlakozik Donald Trump amerikai elnök nemrég létrehozott Béketanácsához. Az egyik ok az, hogy Szlovákia nem tudna eleget tenni az 1 milliárd dollár kifizetésére vonatkozó pénzügyi kötelezettségének – áll a cikkben.

A lap megjegyzi, hogy a kormány kijelentette, támogatja a béke kezdeményezéseket az ENSZ Alapokmányának keretében. Hangsúlyozza továbbá, hogy az ország új nemzetközi kötelezettségvállalásait a parlamentnek és az elnöknek is jóvá kell hagynia.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink