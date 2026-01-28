Sűrű füst Voronyezs felett

Ukrajna több célpontot is megtámadt Oroszországban és az elfoglalt területeken. A támadás során egy olajraktár és katonai létesítmények is megsérültek.

Az ukrán fegyveres erők saját közlése szerint megtámadtak egy olajraktárat a oroszországi Voronyezs régióban. A vezérkar szerint a szerdára virradó éjszaka a Chocholskaja-létesítmény ellen indított támadás tüzet okozott, amely felgyújtotta a tárolt kőolajtermékeket. A létesítmény felett sűrű füst emelkedik, a károkat még vizsgálják.

Ukrajna rendszeresen támadja az orosz infrastruktúrát, amelyet a háború finanszírozására és a hadsereg fegyverekkel és üzemanyaggal való ellátására használnak.

Támadások a megszállt területeken

A voronyezszi olajtároló mellett több katonai létesítményt is eltaláltak az Oroszország által megszállt területeken. A Kyiv Independent szerint az ukrán hadsereg többek között a belgorodi régióban, valamint a megszállt donyecki régióban, Velyka Novosilka, Shakhove és Hryhorivka falvakban található katonai bázisokat támadott meg.

Az Ukrainska Pravda szerint a Szaporiščja régióban, Huljajpole város közelében támadás történt az orosz csapatok ellen. A város hónapok óta súlyos harcok központjában áll, de továbbra is ukrán ellenőrzés alatt van. Az ukrán hadsereg információi nem ellenőrizhetők független forrásból.

Ukrajna az utóbbi időben egyre inkább az orosz olajipar elleni támadásokra koncentrál. Uncredited/Russian Emergency Ministry Press Service/AP/dpa - Ukrajna-háború

Oroszország támadja az ukrán városokat

Eközben újabb orosz támadások során Kijev régióban ukrán források szerint két ember meghalt. Egy férfi és egy nő halt meg a Bilohorodka nevű falu elleni támadásban, amely az ukrán fővárostól délkeletre található – közölte szerdán reggel a Telegram online szolgáltatáson Mykola Kalaschnyk, a kijevi régió katonai adminisztrációjának vezetője. Négy további ember orvosi ellátást kapott.