A spanyolok az orosz árnyékflotta tartályhajót kísérhetik

A spanyol hatóságok saját információik szerint a Földközi-tengeren kísérnek egy tartályhajót, amely feltehetően a orosz árnyékflottához tartozik, és meghibásodott. A mozambiki zászló alatt közlekedő „Chariot Tide” motorjavítás után egy spanyol tengeri mentőszolgálat hajójának kíséretében tart célállomása, Tanger Med felé a Gibraltári-szorosban, ahogyan az AFP hírügynökség a spanyol közlekedési minisztérium forrásaiból megtudta.

Motorhiba miatt állt meg a tartályhajó

A minisztérium szerint az EU és Nagy-Britannia által szankcionált hajó január 22-én motorhibát szenvedett, miközben a marokkói kikötőbe tartott. „A marokkói partok közelében” horgonyzott, mielőtt egy vihar kelet felé sodorta.

Miután a tartályhajó először marokkói fennhatóság alá tartozó területre hajózott, „meghajtás nélkül nemzetközi vizeken” tartózkodott egy olyan övezetben, ahol Spanyolország felelős a kutatási és mentési műveletekért. A minisztérium nem adott tájékoztatást a tartályhajó rakományának típusáról és mennyiségéről. Csak annyit közölt, hogy „nincs veszély a partok megközelítésére”.

Spanyolország figyelemmel kíséri a helyzetet

A spanyol tengeri mentőszolgálat „folyamatosan figyelemmel kísérte” a helyzetet, és „továbbra is ezt fogja tenni, amíg a hajó meg nem érkezik a célállomásra” – közölte a közlekedési minisztérium, számol be a focus.de.

A Global Fishing Watch nyomkövető platform szerint a „Chariot Tide” december végén a orosz Wistino olajterminálnál horgonyzott, mielőtt továbbindult a Földközi-tenger felé.