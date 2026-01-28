Putyin üdvözölte a kétoldalú kapcsolatok terén elért haladást

„Nem vesztegettük el az előző találkozónk után eltelt időt” – jelentette ki az orosz elnök, hozzátéve, hogy jelentős lépéseket tettek a két ország közötti kormányközi és gazdasági kapcsolatok helyreállítása terén.

A mostani es-Saraa második látogatása Moszkvában, előzőleg októberben tárgyalt Putyinnal, akitől a szíriai helyzet stabilizálásához kért segítséget.

Oroszország sokáig a 2024 decemberében megbuktatott szíriai vezető, Bassár el-Aszad támogatójának számított, aki az es-Saraa vezette Hajat Tahrír es-Sam (HTS) iszlamista szervezet győztes offenzívája után az orosz fővárosba menekült, ahol menedékjogot kapott.

Az új szíriai kormányzat szeretné elérni Aszad kiadatását. A tárgyalások előtt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője nem kívánt válaszolni arra az újságírói kérdésre, hogy Oroszország beleegyezne-e Aszad kiadatásába. A tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón a két vezető nem beszélt erről a kérdésről, sem a szíriai orosz katonai jelenlétről.

Putyin dicsérte es-Saraát, aki – mint mondta – jelentősen hozzájárult az orosz-szíriai kapcsolatok rendezéséhez. Kitért az ipar, a sport és az egészségügy terén megvalósítandó közös tervekre, de részleteket nem közölt.

Az orosz elnök nagyra értékelte a Szíria területi épsége helyreállítására irányuló erőfeszítéseket, amelyeket – tette hozzá – Oroszország is támogat.

Putyin fontos lépésnek nevezte a Eufráteszen túli, (többségében kurdok lakta) északkelet-szíriai területek integrálását, amelyet a legfontosabb lépésnek nevezett ezen a téren, és reményét fejezte ki, hogy ez hozzájárul Szíria teljes területi egységének a visszaállításához.

A szíriai elnök fontosnak nevezte Oroszország szerepét a Közel-Kelet stabilizálásában.

„Oroszország történelmi szerepet játszik az egység és a helyzet stabilizálása terén nem csupán Szíriában, de az egész térségben is. Reméljük, hogy ezek az erőfeszítések mindaddig folytatódnak, amíg a közel-keleti térség nem jut el a fejlődés magasabb szintjére, és nem éri el a felvirágzást” – jelentette ki Ahmed es-Saraa.

Oroszország éveken át támogatta Aszadot katonai segítséggel, hogy hatalomban maradjon. A bukott elnök távozása után is szeretné fenntartani két katonai támaszpontját az arab országban: a hmeimimi légibázist és a földközi-tengeri tartúszi tengerészeti támaszpontot. Közben kivonja erőit a kurd kézen lévő, északkelet-szíriai Kamisli repülőteréről – jelentette a héten katonai forrásokra hivatkozva a Reuters.

A szíriai küldöttséget fogadta többek között Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Igor Kosztyukov tábornok, a katonai hírszerzés (GRU) vezetője, valamint Putyin gazdasági és diplomáciai tanácsadói.