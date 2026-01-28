Az Egyesült Államok tisztviselői, akik kísérik a folyamatban lévő tárgyalásokat Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között, szerint a zárt ajtók mögött a orosz tárgyalók sokkal pragmatikusabbak, mint azt a moszkvai nyilvános retorika sugallja.

A Kyiv Independent beszámolója szerint a Kreml hivatalos nyilatkozataiban rendszeresen hangsúlyozza maximális követeléseit – például területi engedményeket vagy politikai feltételeket –, míg a tényleges tárgyalócsoportok taktikai szempontból rugalmasak maradnak.

Egy amerikai tisztviselő az ukrán újságnak elmondta, hogy ez egy ismert minta: Oroszország nyilvánosan maximális követeléseket támaszt, de magánjellegű tárgyalásokra hagy teret. Az ukrán delegáció is figyelmesen figyeli ezeket a jelzéseket: még az udvariasság és a tiszteletteljes tárgyalási stílus is pozitív jelnek számít.

Amerikai képviselő felfedi az orosz stratégiát

Az orosz stratégia az amerikai követek január 22-i moszkvai látogatása után vált világossá. Jurij Uszakov, a Kreml tanácsadója kijelentette, hogy a háború befejezése „értelmetlen”, amíg Kijev nem teljesíti Moszkva területi követeléseit. Szergej Lavrov külügyminiszter nyilvánosan ismét követelte Volodimir Zelenszkij elnök leváltását, és felvetette Ukrajna „denacifikációját” és demilitarizálását.

Az amerikai tisztviselők ezeket a kijelentéseket elsősorban nyilvános színjátéknak tekintik. A Kyiv Independent szerint egy képviselő kijelentette: „Hajlamos vagyok figyelmen kívül hagyni a állam- és kormányfők legtöbb nyilvános kijelentését. Putyin elnök egyértelműen kijelentette, hogy diplomáciai megoldásra törekszik. Hiszünk neki.”

Pozitív jelek Abu Dhabiban

Az amerikai képviselők szerint a közelmúltban Abu Dhabiban tartott kétnapos tárgyalások jelentős előrelépést hoztak. A delegációk együtt ebédeltek és informális megbeszéléseket folytattak, amelyek hangulatát konstruktívnak írták le. Az AP szerint a Kreml is megerősítette ezt.

Az ukrán oldalon Rustem Umerow és Kyrylo Budanow vett részt a tárgyalásokon. Oroszországot magas rangú katonai képviselők képviselték Igor Kostjukov admirális vezetésével. Az amerikai delegációt Steve Witkoff különmegbízott vezette, akit Trump veje, Jared Kushner segített, aki a delegáción belül különösen befolyásosnak számít, ahogyan azt a „Kyiv Independent” beszámolja.

A tárgyalások témája

A tárgyalások középpontjában a feszültség enyhítése, az új erőszak elkerülése és a hosszú távú stabilitási koncepció lehetséges intézkedései álltak. Az AP szerint a legnagyobb vitás kérdés továbbra is a Donbass jövője: Oroszország az ukrán csapatok kivonását követeli a régió egyes részeiből, Kijev ezt azonban határozottan elutasítja.

A szaporonyi atomerőmű is kényes téma a tárgyalásokon. Megvitatták az Ukrajna, Oroszország és az USA által közös ellenőrzés bevezetésére irányuló javaslatokat, de Kijev szkeptikus ezzel kapcsolatban. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek felügyeleti funkciót kell betöltenie. Február 1-jén újabb tárgyalási fordulóra kerül sor.