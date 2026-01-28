Putyin hadserege hatalmas létszámveszteségeket szenved

Oroszország több katonát vesztett Ukrajnában, mint bármelyik nagyhatalom a második világháború óta. Egy jelentés bemutatja Moszkva hatalmas veszteségeit.

Oroszország az ukrajnai háború 2022. februári kezdete óta közel 1,2 millió katonát vesztett. Ez a szám magában foglalja a halottakat, a sebesülteket és az eltűnteket. A Center for Strategic and International Studies (CSIS) jelentése szerint akár 325 000 orosz katona is meghalt. Ezen nagy veszteségek ellenére Moszkva csak korlátozott előrelépést tudott elérni.

Lassú előrelépés a fronton

A Kyiv Independent szerint a orosz csapatok 2024 eleje óta az ukrán terület kevesebb mint 1,5 százalékát hódították meg. Különösen Pokrovszk környékén, amely a leghevesebb harcok színterének számít, az orosz egységek átlagosan csak 70 métert haladtak előre naponta. A CSIS-jelentés a háborút „kimerítőnek” írja le, hatalmas ember- és anyagi veszteségekkel, de minimális területi nyereséggel.

Oroszország gazdasági gyengeségei

A katonai kihívások mellett Oroszország gazdasági problémákkal is küzd. A CSIS jelentése szerint az ország „másod- vagy harmadrangú gazdasági hatalomnak” minősül. Ennek okai között szerepel a csökkenő termelés, a munkaerő- és tőkehiány, valamint a kulcsfontosságú technológiák, például a mesterséges intelligencia terén elszenvedett lemaradás. Egyetlen orosz vállalat sem szerepel a világ 100 vezető technológiai vállalata között.

Csökkenő globális jelentőség

A jelentés Oroszország gazdasági és technológiai gyengeségeit a ország nagyhatalmi hanyatlásának jeleként értékeli. A vezető gazdasági nemzetekhez, például az Egyesült Államokhoz vagy Kínához képest Moszkva már nem tud lépést tartani.

A nagy veszteségek és a nehéz helyzet ellenére a nemzetközi közösség továbbra is a konfliktus megoldására törekszik. Vasárnap folytatódnak a béketárgyalások Abu Dhabiban.