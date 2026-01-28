Problémák a csehországi sajtóban

Tíz cseh médium főszerkesztője nyílt levélben közösen felszólította a külügyminisztériumot, hogy a tárca sajtótájékoztatóira a jövőben engedje be minden médium képviselőjét.

A főszerkesztők Petr Macinka cseh külügyminiszter, az Autósok kormánypárt elnökének kedd délutáni sajtóértekezletére reagáltak, amelyre nem engedték be a Deník N napilap képviselőjét.

„Tisztelt külügyminisztérium, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Cseh Köztársaság külügyminiszterének sajtótájékoztatójára nem engedik be néhány hírszerkesztőség újságíróit, ráadásul bármiféle értelmes magyarázat nélkül” – olvasható a levélben, amelyet a CTK hírügynökség idézett szerdán. Az aláírók felszólították a külügyminisztériumot, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen lépésektől, és válogatás nélkül minden médium képviselőjének tegye lehetővé, hogy a közvéleményt tájékoztatni tudja az eseményről.

A külügyi tárca a Deník N újságírójának kizárását nem indokolta meg. „Tudom, szörnyűek vagyunk” – jegyezte meg tömören Petr Macinka szerdán újságírói kérdésre válaszolva.

A Deník N szerkesztősége a múltban elsőként írt Filip Turek, az Autósok tiszteletbeli elnökének, a párt miniszterjelöltjének a közösségi hálózatokon korábban megjelent vitatott bejegyzéseiről. Ezek következtében Petr Pavel államfő elutasította Filip Turek kinevezését környezetvédelmi miniszterré.

A felszólítást mások mellett a közszolgálati Cseh Televízió, Cseh Rádió, a CTK hírügynökség, illetve a Právo és a Hospodárské Noviny napilapok főszerkesztői írták alá.