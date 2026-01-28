Külföld
Peszkov: Hiány van a „baráti érzésekből”
Szerinte Oroszország szomszédai eltúlozzák a fenyegetést
Peszkov hozzátette, hogy vannak olyan országok, amelyekkel Oroszországban évszázadok óta „baráti érzések hiánya” tapasztalható idézi fel a rosZMI.
„Vegyük például Lengyelországot. Lengyelországgal valóban vannak problémáink. A balti államokkal valóban vannak problémáink. Valamiért állandóan félnek tőlünk, démonizálnak minket. Mindenki, aki ott hatalomra kerül, egyszerűen csak hevesen gyűlöli Oroszországot és az oroszokat” – magyarázta Peszkov.
A szóvivő hangsúlyozta, hogy ez a hozzáállás Oroszországhoz „nagy hiba”.
„Mert az orosz kultúrából, az Oroszországgal való együttműködésből ezek az országok nagyon sokat tanulhatnának” – jegyezte meg Peszkov.