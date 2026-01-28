A orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov kijelentette, hogy Lengyelország és a balti államok valamilyen okból félnek Oroszországtól és démonizálják azt.

Peszkov hozzátette, hogy vannak olyan országok, amelyekkel Oroszországban évszázadok óta „baráti érzések hiánya” tapasztalható idézi fel a rosZMI.

„Vegyük például Lengyelországot. Lengyelországgal valóban vannak problémáink. A balti államokkal valóban vannak problémáink. Valamiért állandóan félnek tőlünk, démonizálnak minket. Mindenki, aki ott hatalomra kerül, egyszerűen csak hevesen gyűlöli Oroszországot és az oroszokat” – magyarázta Peszkov.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy ez a hozzáállás Oroszországhoz „nagy hiba”.

„Mert az orosz kultúrából, az Oroszországgal való együttműködésből ezek az országok nagyon sokat tanulhatnának” – jegyezte meg Peszkov.