Orosz-ukrán háború

Peszkov: Hiány van a „baráti érzésekből”

Szerinte Oroszország szomszédai eltúlozzák a fenyegetést

MH
 2026. január 28. szerda. 15:49
A orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov kijelentette, hogy Lengyelország és a balti államok valamilyen okból félnek Oroszországtól és démonizálják azt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

Peszkov hozzátette, hogy vannak olyan országok, amelyekkel Oroszországban évszázadok óta „baráti érzések hiánya” tapasztalható idézi fel a rosZMI.

„Vegyük például Lengyelországot. Lengyelországgal valóban vannak problémáink. A balti államokkal valóban vannak problémáink. Valamiért állandóan félnek tőlünk, démonizálnak minket. Mindenki, aki ott hatalomra kerül, egyszerűen csak hevesen gyűlöli Oroszországot és az oroszokat” – magyarázta Peszkov.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy ez a hozzáállás Oroszországhoz „nagy hiba”.

„Mert az orosz kultúrából, az Oroszországgal való együttműködésből ezek az országok nagyon sokat tanulhatnának” – jegyezte meg Peszkov.

