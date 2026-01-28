Öt ember meghalt egy ukrán vonatra mért támadásban

„Bármelyik országban egy polgári vonatra mért dróncsapást ugyanúgy tekintenének – pusztán terrorcselekménynek” – mondta Zelenszkij .

Az elnök szerint Oroszország polgári célpontok támadásának nincs „katonai indoka”. Hozzátette, hogy a találat által eltalált kocsiban 18 ember utazott, a vonaton összesen pedig több mint 200.

A vonatot lángba borító támadásra alig néhány órával azután került sor, hogy éjszaka orosz drónok újabb támadást indítottak a déli város, Odessza ellen, amelynek során három ember meghalt és 25 megsérült. Ezek az események aláhúzzák Moszkva fokozódó támadási kampányát, amelynek célja láthatóan az, hogy Kijevet a harcok beszüntetésére kényszerítse.

A Harkivi régió északkeleti részén az ügyészek szerint öt holttest maradványait találták meg a vonatra mért támadás helyszínén, egy falu közelében. Az internetre feltöltött fényképek legalább két kocsiban láthatóak lángokban állva a hóval borított sínek mellett.

A támadás ellentétben állt az amerikai elnök, Donald Trump néhány órával korábban elhangzott megjegyzésével, miszerint „nagyon jó dolgok” történnek az Ukrajnában a béke megteremtése érdekében, mivel az Egyesült Államok által közvetített béketárgyalások vasárnap folytatódnak.

Megjegyzései az Abu Dhabiban a hétvégén tartott háromoldalú megbeszéléseket követték, amelyeket Zelenszkij „konstruktívnak” minősített, számol az Independent.

Több tucat lakóépület, egy templom, egy óvoda és egy középiskola megrongálódott Odesszában.

Zelenskiy korábban elítélte az Odeszára mért, több mint 50 drónnal végrehajtott „brutális” támadást, miközben az ukrán és az orosz tárgyalók vasárnapra új tárgyalásokra készülnek.

„Minden ilyen orosz támadás aláássa a még folyamatban lévő diplomáciai tárgyalásokat és aláássa azoknak a partnereknek az erőfeszítéseit, akik segítenek véget vetni ennek a háborúnak” – írta Zelenszkij az X-en.

Odessza kormányzója, Oleh Kiper szerint két gyermek és egy terhes nő is megsérült a város elleni támadásokban. Több tucat lakóépület, egy templom, egy óvoda és egy középiskola megrongálódott – mondta.

Kedden délre a mentőalakulatok még mindig a romok között ástak egy épület előtt, ahol a mentőalakulatok szerint két lakos meghalt. Az épület több emelete is szétroncsolódott.

Az ukrán légierő szerint az orosz csapatok éjszaka 165 drónt indítottak, amelyek közül 135-öt semlegesített a légvédelem.

Az orosz és ukrán tisztviselők várhatóan vasárnap újabb, az Egyesült Államok által közvetített tárgyalási fordulót tartanak, miután a múlt hétvégén Abu Dhabiban találkoztak.

Zelenszkij az X-en írt bejegyzésében arra sürgette Kijev szövetségeseit, hogy fokozzák a nyomást Moszkvára, amely azt követeli Ukrajnától, hogy adja át azokat a területeket, amelyeket az orosz erők nem tudtak elfoglalni, mielőtt leállítják a harcokat.

„Elvárjuk, hogy az Egyesült Államok, Európa és más partnereink ne maradjanak hallgatva ezzel kapcsolatban, és ne feledjék, hogy a valódi béke elérése pontosan Moszkva nyomásgyakorlását igényli.”